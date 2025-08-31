¡Esa es una narrativa falsa y engañosa!

Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales Dos personas sospechosas de alborotadores fueron arrestados. En el arresto, evidencia confiscada en forma de varias tarjetas de identidad de miembros (KTA) TNI.

Leer también: El jefe de la policía nacional ordenó una acción firme de las masas dañadas por la sede de la policía, Wakapolri: el estatal no puede ser superado por el manifiesto



Jefe del Centro de Información de TNI (Kapuspen), el general de brigada Freddy Ardianzah enfatizó que la información no era cierta. Lamentó la circulación de la información broma el.

«Necesito enfatizar que no se arrestaron a los miembros de TNI Polri Además de ser un provocador, es una narración malvada, falsa y engañosa «, dijo el domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Sentil Polri que prohíbe a los residentes de Tiktok en vivo durante la manifestación, Najwa Shihab: las cámaras públicas deben ser un espejo



Reveló los últimos días circulando contenido y narración provocativos. Supuestamente fue deliberadamente para hacer ovejas público con las autoridades, incluso entre el TNI y la Policía Nacional.

«En principio, el TNI y Polri siempre trabajan juntos para mantener la seguridad y el orden público», dijo.

Leer también: La policía nacional se asegura de superar las acciones anarquistas de acuerdo con las reglas, priorizar la seguridad de las personas



Además, le pidió al público que permaneciera tranquilo y no se provocara fácilmente por la información del engaño.

«Instamos al público a mantener la calma y no provocar fácilmente por engaños e información que no es necesariamente cierta, cuyo objetivo es hacer ovejas. El TNI se compromete a trabajar profesionalmente para mantener la estabilidad nacional creando una situación segura, pacífica y propicio en toda Indonesia», dijo.