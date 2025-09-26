Esa es la solicitud de un estudiante para no cansarse de comer arroz

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) estado espaguetis y Hamburger es un menú de solicitud de para alumnoque es una de las formas de la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) para superar a los estudiantes que están aburridos de arroz como fuente de carbohidratos.

Esto fue transmitido por el subdirector de BGN Nanik S. Deyang para responder a las críticas de uno de los nutricionistas que consideraron que el menú Mbg no de la comida local, por ejemplo en la presentación de espagueti y hamburguesa.

El vicepresidente de BGN Nanik S Deyang celebró una conferencia de prensa

«Lo siento, alguien criticó: ‘¿Cómo es que hay un espagueti? ¿Cómo se puede dar una hamburguesa, cuál es la nutrición?

Nanik explicó que a los estudiantes se les permitía enviar solicitudes para el menú MBG que consumirían. Sin embargo, el menú de solicitud solo puede ser una vez por semana.

Según Nanik, el menú de espagueti y hamburguesas es una forma de creatividad de uno de los sppg en el área para que los estudiantes no se cansen de comer arroz.

Hizo hincapié en que la comida solicitada específicamente por los estudiantes no era un menú diario.

Por otro lado, Nanik también explicó que los estudiantes en el área más externa pueden conocer espagueti y hamburguesas de las redes sociales, por lo que se le pidió al menú que se cocinara.

«Tal vez lo vio en la televisión o vio en YouTube Sí, entonces qué comer, una semana podría solicitar una vez. Para que los niños puedan solicitar una vez, para aburrirse de esta comida. constantemente Lo damos así «, dijo Nanik.

Anteriormente, el nutricionista Tan Shot Yen expresó su preocupación por el menú MBG que consiste en hamburguesas y espagueti, en lugar de alimentos locales del área local.

Le pidió a BGN que asignara el 80 por ciento del menú MBG es un alimento local, por ejemplo, el menú de salsa ácida en la región de Papua, y Capurung consumido por estudiantes en Sulawesi. (Hormiga)