Es vital garantizar que los esfuerzos de forestación tengan éxito







Alrededor de 284 árboles adultos cerca del depósito de automóviles de la Línea 3 del Metro en Colonia de leche Aarey están amenazados después de que supuestamente se bloqueó el agua de un arroyo cercano, lo que provocó un grave anegamiento alrededor de la zona de la plantación.

Los ambientalistas han advertido que el agua estancada podría matar cientos de árboles, muchos de los cuales formaban parte de la forestación compensatoria realizada para reemplazar los talados para los proyectos del Metro en Aarey.

Recientemente, el Corte Suprema había criticado al gobierno de Maharashtra por la baja tasa de supervivencia de los árboles plantados como parte de la campaña de forestación compensatoria.

En una queja por correo electrónico al superintendente de jardines, al comisionado municipal y a Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL), un ambientalista había destacado que el terreno tiene un drenaje natural que alguna vez permitió que el agua de las zonas montañosas aguas arriba fluyera hacia el río Mithi.

Las autoridades deben limpiar este drenaje para que se pueda restablecer el flujo natural de agua. Una mirada experta y visionaria a esto ayudará, ya que este bloqueo debe eliminarse como dijimos, pero lo más importante es que debe permanecer así. Aborde esto desde la raíz, descubra por qué ocurrió este bloqueo y asegúrese de que no vuelva a ocurrir.

Es vital que repoblación forestal tiene éxito. Existe un cinismo y escepticismo justificables acerca de estos esfuerzos de forestación, donde los árboles no sobreviven. Por eso se replantan muchos árboles talados para diferentes proyectos, o se ordena algún tipo de forestación compensatoria.

Esto es engañoso si no creamos las condiciones para la supervivencia. El entorno tiene que ser propicio para permitir que esta forestación prospere. Ahora que los ambientalistas han advertido esto, debe realizarse rápidamente una verificación y una acción correctiva si necesitamos que estos árboles vivan.





