¿Es un pájaro? No, es pájaro de Dickie







Es el momento final, del último día,

y el dedo de la hora elevado,

Y hay una lágrima en el ojo

porque más allá de los reflectores, volando alto,

Hay un pájaro solitario que se eleva en el cielo de Barnsley.

Ian McMillan, poeta de Yorkshire



Que descanses en paz, Dickie Saab. Desde las diversas batallas que oficiaste más de 22 yardas, hasta su casa y jardín en Yorkshire, fuiste el mejor árbitro alguna vez.

Me fascinó, cuando eligió su mejor prueba de tiempo, Sunny, Inmy, Sobers, Warnie … Sir Viv, Lance Gibbs, Lillee, Greg Chappell, obviamente había un alboroto. No Sachin, sin Lara, sin ponting … no Bradman.

Ver a la mayoría de estos hombres, de cerca y personalmente, debe haber sido especial, para que usted elija un once de los mejores. Y estoy pensando, en los años en que saliste a «Umpire», hubo una relativa simplicidad en el juego, sin DR y terceros árbitros, y reseñas y repeticiones. Cuando diste a un bateador, eso era todo, él estaba fuera, nadie lo cuestionó y simplemente caminó. (Estoy pensando que te habrías horrorizado a que una tercera persona tome una decisión final por usted).

Es gracioso: eras más famoso por difundir situaciones tensas, con humor y broma autocrídicos.

Así que tengo una pregunta: con todas las manos en trineo y no sacudidas que están sucediendo entre nosotros y los pakistaníes, ¿crees que estaba en el espíritu del juego?

Una vez que dos equipos hayan acordado jugar, ¿habrías insistido en que se comporten de manera amigable, o habrías tenido algo que decir? El martes pasado, el partido fue un tiroteo envuelto en un juego. Los árbitros observaron, benignamente mientras los jugadores solían ir su cricket equipo para armas imaginarias, los jugadores hábiles se convirtieron en soldados, ¿cómo lo habrías manejado?

Más importante aún, nos encontramos con los pakistaníes esta noche, en la final de la Copa Asia …, se ha vuelto mal en peor. En el primer encuentro, las manos no fueron sacudidas. En el segundo, «los aviones cayeron del cielo», era algo desagradable.

¿Qué habrías hecho y qué harías esta noche, si fueras uno de los dos árbitros? Supongo que reunirías a los 22 jugadores en los 22 yardas y tener una charla. «¿Cómo los muchachos? ¿Cómo está la escena de esta noche?», Hubieras bromeado, sobre querer un cricket competitivo bueno y limpio, nada más, en tu entrañable acento de Yorkshire.

En el pasado, miraste algunos personajes realmente coloridos, Sunny e Imran estaban en tu mejor prueba once. GavaskarUno de tus mejores abridores e Imran, tu patrón. Nuestras relaciones como dos naciones de cricket eran tensas, pero de alguna manera la política se mantuvo fuera de la ecuación, Imran incluso convenció a Sunny de retrasar su retiro.

Se podría argumentar que todo se ha vuelto más complejo, complicado y los árbitros se dirigen al medio armado hasta los dientes, y sin embargo, el árbitro moderno en campo tiene la red de seguridad de una tercera opinión con aire acondicionado, con la ayuda de la tecnología, los sistemas de seguimiento, el estrés en su toma de decisiones correctas/incorrectas, mucho menos.

Usted, Harold Dennis Bird, solo tenía sus dos ojos, un instinto y una sensación para el juego, equilibrando el libro de reglas frente a las condiciones. Una comprensión de los seres humanos, la genialidad de un caballero pero junto con una firmeza sólida. Seis horas al día de enfoque completo, eligiendo sin bolas, escuchar a Nicks al guardián, no permitir que no hay tonterías entre los jugadores, obteniendo esas decisiones de LBW correctas en un segundo segundo, repercusiones masivas entre una apelación y su dedo subiendo, y usted controló algunas de las personas más volátiles del juego. Ambrose, Warne, Lillee, se empujan a las almohadillas cuando se exigieron las decisiones de LBW, y el conocimiento del juego, no tenías segundas oportunidades.

No hubo repeticiones instantáneas. Solo tienes que tomar una decisión instantánea. «Siempre supiste que estabas fuera, cuando el gran pájaro de Dickie levantó el dedo», dijo Brian Lara.

Descansa bien, querido Dickie, el estadio de cricket gigante en los cielos te espera.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





