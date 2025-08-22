¡Es un hotel de cinco estras, señor!

VIVA – polémica Prestación vivienda miembro RPD RI de Rp50 millones por mes desencadenó el foco público después de que el vicepresidente de la casa, Adies Kadir, transmitió el cálculo que se consideraba incorrecto.

En su declaración el 19 de agosto de 2025, el político del Partido Golkar dijo que la asignación no era suficiente debido al costo kos En el área de Senayan, Yakarta, llega a Rp78 millones por mes.

«Si Rp. 3 millones multiplicamos 26 días hábiles, significa Rp. 78 millones por mes. Aunque solo son Rp. 50 millones por mes. Por lo tanto, todavía son reales», dijo Adies a los medios.

Esta declaración desencadenó una fuerte reacción, especialmente del creador de contenido y graduados de matemáticas aplicadas en la Universidad de Waseda, Polos de jerónimo. A través de las cargas en la cuenta Tiktok @Jeromepolin98, Jerome corrigió firmemente la lógica de los cálculos de ADIES.

«Esta es la importancia de que aprendamos matemáticas. La asignación a domicilio de los miembros del DPR es RP50 millones por mes. El precio de la pensión dice Rp. 3 millones por mes. La unidad es la misma por mes», dijo Jerome Polin, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Explicó que con la asignación de RP50 millones y las tarifas de embarque de RP3 millones por mes, los miembros del DPR aún deberían tener un fondo restante de Rp47 millones.

«¿Por qué tienes que multiplicar 26 días hábiles? La unidad es diferente. El mismo día no se permite que se superen. Si se multiplica por 26, significa que el precio del abordaje de 3 millones es cuestión de día. hotel Cinco estrellas, señor «, dijo Jerome.

Este video de Jerome desencadenó una amplia discusión entre la gente. Muchos ciudadanos que expresaron la decepción por el desequilibrio entre la asignación de miembros del DPR y las condiciones económicas de las personas. En el video, Jerome también lanzó una sorprendente brecha social.

«El DPR puede obtener RP50 millones por mes para las asignaciones en el hogar, mientras que muchos educadores y trabajadores de la salud no saben lo que quiere comer mañana. No sabe dónde quiere quedarse mañana. Puede vivir o no mañana. GWS DEH», dijo en un tono satírico.

Anteriormente, Adies Kadi también había respondido a la controversia. Aclaró que la asignación de RP50 millones por mes se dio como sustituto de las instalaciones de residencia de miembros (RJA) en Kalibata, South Yakarta, que había sido devuelta al estado y administrado por la Secretaría del Ministerio de Estado.

«La asignación oficial en el hogar ha sido presupuestada desde el año pasado», dijo sin detallar más el cálculo que desencadenó una polémica.

«Tal vez, atraeremos a los amigos que encuentren una pensión para Rp1 millones con un baño externo. Eso se considera Rp. 3 millones por mes es demasiado costoso», continuó.