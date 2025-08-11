Es triste escuchar la historia de la escasez de agua limpia de la comunidad papú, Shandy Purnamasari se mudó inmediatamente

PapuasiaVIVA – Los datos de la Agencia Central de Estadísticas en 2023 muestran que Papua sigue siendo una provincia con el porcentaje más bajo de hogares que tienen acceso a agua potable decente en Indonesia.

Leer también: Las alteraciones de la electricidad en Papua se pueden sentir hasta que Yakarta, PLN IP hace esto



Solo alrededor del 60 por ciento de los hogares que tienen acceso a fuentes de agua potable protegidas, como pozos de perforación, regordetes o agua de lluvia. Esta crisis tiene un amplio impacto, desde la salud, la educación, hasta la productividad económica de los ciudadanos. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Con los años, cientos de residentes en Kampung Baru Senggo dependen del agua de lluvia o toman agua del río para las necesidades diarias. La dependencia de las fuentes de agua sin protección a menudo desencadena diversos problemas de salud, como diarrea, enfermedades de la piel e infecciones del tracto digestivo.

Leer también: Mari-yo superior recuento rápido, versión democrática: trae papua a próspero



«Antes de que hubiera un pozo, la comunidad en Kampung Baru Senggo solo dependía del agua de lluvia o tomó del río. Ahora se sienten muy agradecidos y ayudaron», dijo la partera Wike Afrilia, «en su declaración, citada el lunes 11 de agosto de 2025.

«Estoy muy agradecido de reunirse con Madre Shandy Purnamasari Y MsGlow Beauty que tiene un corazón extraordinario bien y sinceramente ayuda a las personas que realmente necesitan. Esperemos que este pozo sea útil para los residentes locales, Aamin «, continuó.

Leer también: Nuevamente borracho en los Puskesmas, los miembros de KKB Egianus Kogoya fueron arrestados por la Fuerza de Tarea Cartenz Damai



Se sabe que Shandy Purnamasari brinda asistencia al construir un pozo que es una fuente agua limpia Primero en Kampung Baru Senggo, Mappi Regency, South Papua. También expresó su sentido de su sentido cuando vio la condición de la comunidad en el sur de Papúa.

«Me siento conmovido y estamos orgullosos de poder contribuir. Esto es solo el comienzo. Queremos continuar ayudando y brindando mayores beneficios a la gente de Papua», dijo.

«Creemos que el beneficio es el objetivo final de todos los esfuerzos. Esperemos que este sea el comienzo de más

Mucha buena bondad, que podemos presentar para Indonesia, especialmente nuestros hermanos en Papua «, concluyó Shandy.

La partera Wike es ampliamente conocida gracias a su dedicación en el interior de Papua y recientemente recibió el Premio ChangeMaker of the Year de los premios Tiktok de Indonesia 2023, así como un embajador de la marca de MS Glow Beauty.