¿Es suficiente la reunión de Thackeray?

Cuando Balasaheb Thackeray fundó Shiv Sena en 1966, Mumbai era una ciudad de mayoría marathi y el mensaje de los “hijos de la tierra” resonó profundamente. Balasaheb disfrutó del liderazgo indiscutible de los hablantes de marathi y del respaldo casi total de la comunidad. Ese panorama político ya no existe. La demografía de Mumbai ha cambiado, el voto marathi (aunque sigue siendo influyente) ahora está dividido entre diferentes formaciones políticas, y Raj y Uddhav no gozan de la misma lealtad automática que alguna vez tuvo el patriarca Sena.

Bombay La propia ciudad también ha cambiado como ciudad política. Ya no es el bastión que los Thackeray controlaron entre finales de los años 1980 y 2012. El votante de hoy es más práctico que emocional, juzgando a los partidos menos por lemas y simbolismos y más por preocupaciones cívicas cotidianas como “alcantarilla, agua y sadak”. La política impulsada por la identidad, que alguna vez movilizó a multitudes, ahora lucha por responder a las fallas diarias de la gobernanza.

Este cambio ha creado nuevas aperturas políticas. El BJP se beneficia significativamente de su aliado, el Shiv Sena, liderado por Eknath Shinde. Shinde, ex Shiv Sainik, conserva credibilidad entre los votantes marathi y puede hacer mella directamente en la base tradicional de los primos Thackeray. En muchos distritos electorales, las contiendas entre los candidatos respaldados por Shinde y los de Raj o Uddhav corren el riesgo de dividir aún más el voto marathi, convirtiendo lo que alguna vez fue la principal fortaleza de los Thackeray en una vulnerabilidad.

La demografía subraya esta realidad. La población de Mumbai ronda los 1,4 millones de rupias, de los cuales más del 55 por ciento son residentes que no hablan marathi. Aproximadamente 1,03 millones de personas son votantes elegibles. Estas cifras dejan una cosa clara: depender principalmente de la identidad marathi, especialmente cuando ese voto está fragmentado entre múltiples partidos, es poco probable que sea suficiente para captar el cuerpo cívico más rico de Asia.

Mumbai no es una ciudad de una sola identidad. Es el hogar de grandes comunidades del norte de India, gujarati, jainistas, marwari y musulmanas. Muchos votantes de estos grupos no ven instintivamente a los primos Thackeray como su primera opción. Para ellos, la alianza a menudo parece más una reunión familiar que un plan de gobernanza claramente articulado para toda la ciudad.

Por lo tanto, las opciones de alianza son importantes. Debido al fuerte posicionamiento anti-BJP de Maha Vikas Aghadi, muchos votantes musulmanes han respaldado a Uddhav en los últimos años. Sin embargo, al unirnos a la Maharashtra Navnirman SenaUddhav, un partido a menudo percibido como hostil hacia las comunidades no marathi, corre el riesgo de inquietar a sectores de votantes minoritarios y inmigrantes. Si bien la unión puede consolidar un segmento, al mismo tiempo podría alejar a otros.

Un desafío similar existe entre el norte de India, los gujarati y otras comunidades de inmigrantes, que tienden a priorizar la estabilidad, la gobernanza favorable a las empresas y la fortaleza organizacional. Aquí es donde el BJP ha invertido constantemente, construyendo liderazgo local y redes entre comunidades. En contraste, la reunión de Thackeray todavía lucha por proyectarse como una solución integral para una ciudad diversa y compleja como Mumbai.

La adaptación del BJP a la cambiante demografía de Mumbai es visible en los resultados electorales. De los 36 MLA de la ciudad, 13 no son marathi, siete de los cuales pertenecen al BJP. En las elecciones del BMC de 2017, 72 de los 227 corporaciones no eran marathi, y la mitad fueron elegidos en listas del BJP. Si bien mantiene un tono marathi, el partido se ha expandido sistemáticamente más allá de él.

Fundamentalmente, incluso entre los votantes marathi, la lealtad a la marca Thackeray ya no es un hecho. Esa era ha pasado. Hoy en día, el voto marathi está dividido entre los Thackeray, la narrativa de desarrollo del BJP y los partidos impulsados ​​por liderazgos locales y ecuaciones personales. No todos los hablantes de marathi son necesariamente leales a Thackeray.

La alianza también presenta un dilema para Raj. Al igual que Uddhav, él también tiene algo que perder. Durante casi 25 años, el indiviso Shiv Sena gobernó el BMC, pero los problemas cívicos fundamentales, como los baches, las inundaciones y la invasión de senderos, empeoraron en lugar de mejorar. Mientras Raj habla de arreglar Mumbai, no puede repudiar por completo este pasado sin cuestionar indirectamente a su primo y aliado. Esto limita la capacidad del jefe del MNS de proyectarse como una clara ruptura con fracasos anteriores.

Estas contradicciones se extienden más allá del liderazgo. Durante años, los cuadros de los dos partidos libraron amargas batallas políticas. Las viejas rivalidades no desaparecen de la noche a la mañana. Algunos trabajadores pueden cooperar, otros no, y los votantes rápidamente perciben confusión y falta de coordinación.

La debilidad también es visible en la campaña electoral. El Thackeray Los primos siguen siendo los principales actores de la multitud, y la campaña depende en gran medida únicamente de ellos. Sin embargo, ganar hoy en Mumbai se parece menos a una película de un solo héroe y más a la película de Bollywood Lagaan, donde el éxito dependía del trabajo en equipo, la planificación y la disciplina, no sólo del poder de las estrellas.

En contraste, el BJP y el Shinde Sena tienen múltiples líderes de campo capaces de manejar tanto grandes mítines como pequeñas reuniones de esquina, lo que les otorga mayor alcance y profundidad organizacional. Esté o no de acuerdo con su política, el BJP entra en la contienda con una estructura más clara y una maquinaria de base más fuerte.

En una ciudad tan diversa y compleja como Mumbai, ninguna identidad puede ganar una elección por sí sola. En última instancia, Mumbai ha demostrado repetidamente que no vota simplemente por apellidos políticos. Vota por quien parezca más capaz de gobernar la ciudad. Ésa es la verdadera prueba que enfrentan los primos Thackeray y el verdadero riesgo que enfrentan en el “Rajneeti” de hoy.

