Es senior, imposible bajo bahlil

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Waketum) Fiesta GolkarAhmad Doli Kelly insistió en que no había prohibición para Setya Novanto (Setnov) Si quieres volver Gestión Golkar DPP. Porque, consideró que Setnov nunca se declaró fuera de la fiesta.

Leer también: Trayendo a un grupo de Golkar para encontrarse con Prabowo, Bahlil discutió MBG a la coalición política



«Pak Novanto nunca declaró fuera del partido Golkar y Golkar nunca declaró o impuso sanciones ni emitió al Sr. Setnov. Por lo tanto, él todavía estaba todavía kader Golkar. Ahora sobre ser una administración o no un administrador, no hay prohibición. Mientras esté dispuesto y luego el liderazgo del partido lo necesite «, dijo Doli a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.



Setya Novanto (segundo desde la izquierda) libre de Sukamiskin Lapas, Bandung, West Java Foto : Especial/cepi kurnia/tvone

Leer también: Bahlil trajo un grupo de Golkar al palacio, quiere ser amigable con Prabowo



Sin embargo, Doli dijo que Setya Novanto había sido el presidente general del Partido Golkar. Según él, Setnov probablemente no volvería a las filas ejecutivas del partido.

Porque, Setya Novanto se considera más senior que el presidente de Golkar, Bahlil Lahadalia.

Leer también: Secretario General de Golkar: Mahaputera Bintang Duipurna Evidence Prabowo cree en la actuación de Bahlil



«Entonces, tal vez culturalmente, incluso si Pak Novanto todavía está dispuesto, tal vez no en el Ejecutivo. Debido a que es senior, no es posible bajo él, Pak Bahlil se convierte en administrador. Podría estar en los dioses. Pero si la persona en cuestión está dispuesta», dijo Doli.

Aun así, hasta ahora el Golkar DPP no ha celebrado oficialmente una reunión con Setnov. La comunicación que existe, dijo, todavía se limita a la amistad personal entre los cuadros.

«Sí, si ahora, ¿cuál es la urgencia? Si la amistad es comunicación personal hasta ahora, puede haber una ruta de comunicación. Pero si cumple con el DPP, no existe. Si no hay cuadros, no hay presas oficiales.

Doli también desestimó la noción de que Golkar tomó la iniciativa de ofrecer un puesto a Setnov. Según él, el mecanismo para la preparación de la gestión siempre comienza desde la Conferencia Nacional y no se realiza visitando una por una figura senior.

«De todos modos, como esta, la preparación de la gerencia siempre comienza desde la Conferencia Nacional. La Conferencia Nacional tiene una composición de gestión, todas alojadas. Algunos están dispuestos a ingresar, otros no. Durante su camino. Ahora en el medio del camino, ¿cuál es la urgencia? Llegamos a una persona, por ejemplo, quieres la administración, ¿verdad?