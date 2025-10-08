¿Es seguro para el etanol en BBM? El experto da una explicación

Yakarta, Viva – es contenido etanol Como una mezcla de aceites combustibles (Bbm) confirmó ahora una tendencia global. Esto es un esfuerzo por alentar la transición de la energía limpia y suprimir las emisiones de carbono en el sector del transporte.

Muchos países desarrollados se han desarrollado han adoptado una política mixta de etanol en la gasolina como un paso concreto para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) muestran que Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo una mezcla de etanol en gasolina a través de tres variantes principales: E10 (etanol al 10%), E15 (etanol 15%) y E85 (85% de etanol). De hecho, E10 es un estándar nacional porque se ha demostrado que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin sacrificar el rendimiento del motor del vehículo.

También se produce un fenómeno similar en Europa y Asia. La Unión Europea está revisando la aplicación de gasolina E20 o una mezcla de 20 por ciento de etanol que se proyecta que puede suprimir las emisiones de carbono hasta un 6 por ciento en comparación con E10. Según la Investigación e Innovación de la UE, la política aún se prueba porque requiere la preparación del suministro de bioetanol y la adaptación de la tecnología de vehículos.

«Si el contenido de etanol es solo del 3,5 por ciento, la energía que cae es solo alrededor del 1%. Esto significa que la potencia del motor solo se reducirá en alrededor del 1 por ciento, y no se sentirá y no afectará el consumo de combustible o tracción de vehículos», dijo el profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Dirantara ITB, Tri Yus Widjajanto, 8 de octubre, 825. 2025.

Según TRI, el contenido de etanol del 3.5 por ciento en el BBM de Pertamina se ha clasificado como seguro y de acuerdo con los estándares internacionales. Afirmó que la tecnología moderna del vehículo ha podido adaptarse a la combinación de combustible de etanol sin causar efectos negativos.

Mientras tanto, Argus Media registró un aumento significativo en el consumo de gasolina E10 en Alemania, impulsado por precios competitivos e ingresos públicos en combustibles ecológicos.

En Asia, India es el país en desarrollo más agresivo que fomenta el uso de bioetanol. Según los datos de la información de prensa del gobierno indio (PIB), el país está apuntando a la implementación de la mezcla E20 (20% de etanol) en 2025. Se espera que este paso reduzca la importación de petróleo crudo al tiempo que aumenta el bienestar de los agricultores de caña de azúcar y los actores de la industria de la biomasa.

El informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) titulado Renewables 2023 también registró un aumento en la demanda de biocombustibles en países en desarrollo como Brasil, Indonesia e India. La AIE estima que el consumo global de etanol continuará creciendo junto con los esfuerzos masivos de la descarbonización del transporte mundial.