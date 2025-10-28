Es probable que Vidarbha experimente lluvias de moderadas a fuertes debido al ciclón Montha







Bajo la influencia de Tormenta ciclónica «Montha»Es muy probable que la región de Vidarbha de Maharashtra reciba lluvias de moderadas a intensas entre el 28 y el 30 de octubre, dijo el lunes el Departamento Meteorológico de la India. Emitió una alerta «amarilla» junto con un pronóstico de fuertes lluvias y tormentas acompañadas de relámpagos y ráfagas de viento con velocidades que alcanzarán entre 40 y 50 kilómetros por hora en lugares aislados sobre Chandrapur, Gadchiroli, Wardha, Washim, Yavatmal, Bhandara, Gondia y Nagpur.

El científico Praveen Kumar (Centro Meteorológico Regional, Nagpur) dijo que la tormenta ciclónica «Montha» sobre el suroeste y las áreas adyacentes del centro oeste y el sureste de la Bahía de Bengala se había movido hacia el noroeste, informó la agencia de noticias PTI.

«Es probable que se mueva hacia el noroeste y se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa en la mañana del 28 de octubre. Si continúa avanzando hacia el noroeste, es muy probable que cruce el Andhra Pradesh costa entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde/noche del 28 de octubre como una severa tormenta ciclónica con una velocidad máxima sostenida de viento de 90 a 100 kmph con ráfagas de 110 kmph», dijo, informó PTI.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha pronosticado que es probable que el ciclón «Montha» se convierta en un ciclón «severo» cuando azote las costas de Andhra Pradesh el martes por la noche.

En declaraciones a ANI, el funcionario del IMD Hyderabad, GNRS Srinivasa Rao, dijo: «Se espera que cruce la costa de Andhra Pradesh el martes por la tarde o la noche entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor del área de Kakinada. La mayoría de los distritos de Andhra Pradesh experimentarán lluvias extremadamente intensas y ráfagas de viento».

«Hemos emitido una alerta naranja en tres distritos, a saber, Peddapalli, Jayashankar Bhupalpallyy Mulugu. Todos los demás distritos del noreste están bajo alerta amarilla», añadió.

A medida que el ciclón Montha se acerca a la costa oriental, el Ministro Principal de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ha ordenado a los funcionarios que tomen medidas inmediatas para salvaguardar vidas y minimizar los daños en las zonas costeras.

El Ministro Principal dio instrucciones a los recaudadores de distrito y a los superintendentes de policía para que «trasladaran sin demora a los residentes de las zonas costeras vulnerables a centros de rehabilitación». El CM enfatizó la importancia de garantizar alimentos de alta calidad y agua potable en los centros de rehabilitación. También ordenó el nombramiento de funcionarios especiales para supervisar el funcionamiento de estos centros. «Hay que tomar precauciones para evitar la contaminación del agua potable», afirmó.

Según el comunicado de prensa oficial, a los recaudadores de distrito se les ha encomendado la responsabilidad total de medidas de alivio del ciclónincluyendo el monitoreo de brechas en tanques y canales de riego.

(Con aportes de PTI y ANI)





