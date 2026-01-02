Es probable que los precios de los cigarrillos y el gutkha aumenten a medida que entren en vigor nuevos impuestos especiales y tasas sanitarias







El gobierno ha notificado el 1 de febrero como la fecha a partir de la cual se aplicarán impuestos especiales adicionales sobre productos de tabacoy se aplicará un impuesto de salud al pan masala, reemplazando el impuesto de compensación GST existente sobre tales «bienes pecaminosos».

Un impuesto de salud y de seguridad nacional y un impuesto especial sobre el pan masala y los productos de tabaco, respectivamente, superarán la tasa del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) del 40 por ciento, mientras que en el caso de los ‘biris’ estarían por encima de la tasa del GST del 18 por ciento a partir del 1 de febrero de 2026, según las notificaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas a última hora del 31 de diciembre de 2025. Los cigarrillos, dependiendo de la longitud y el filtro, se gravarán en el rango de Rs. 2050-8500 rupias por 1000 barras.

Se ha introducido un nuevo mecanismo de valoración basado en el MRP para los productos del tabaco (tabaco de mascar, filtro khaini, tabaco perfumado jarda, gutkha) por el cual el valor del GST se determinará en función del precio de venta minorista declarado en el paquete. Se aplicará un impuesto especial adicional del 91 por ciento al gutkha, del 82 por ciento al tabaco de mascar y del 82 por ciento al tabaco perfumado jarda.

Los ingresos fiscales del Centro forman parte del fondo divisible y el 41 por ciento se comparte entre los estados. Además, el impuesto sanitario se gravará sobre la capacidad de producción de pan masala unidades de fabricación. Parte de los ingresos de este impuesto se compartirá con los estados a través de concienciación sobre la salud u otros planes/actividades relacionados con la salud.

Actualmente, se aplica un GST del 28 por ciento y una tasa de compensación de distintos tipos a todos los productos del tabaco, incluidos el pan masala, los cigarrillos, el tabaco de mascar, los puros, la pipa de agua, la zarda y el tabaco perfumado. Mientras tanto, los fabricantes de tabaco de mascar, gutkha y productos similares recibieron la orden de instalar un sistema CCTV funcional a partir del 1 de febrero, que cubra todas las máquinas envasadoras y conserve las imágenes durante al menos 24 meses, según una notificación del gobierno.

Estos fabricantes también tendrán que comunicar a las autoridades fiscales el número de máquinas y sus capacidades, y también podrán solicitar una reducción en impuesto especial en caso de que una máquina no funcione durante un mínimo de 15 días consecutivos, de acuerdo con las Normas sobre máquinas empacadoras de tabaco para mascar, tabaco perfumado Jarda y Gutkha (determinación de capacidad y cobro de derechos) notificadas por el Ministerio de Finanzas.

Las Normas se aplicarán a los fabricantes que envasen dichos productos en bolsas. “Quienes fabriquen en otras formas [such as tins] «Tenemos que pagar el impuesto aplicable sobre el valor tasable», decía una pregunta frecuente publicada por el Ministerio.

