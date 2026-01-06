Es probable que los Denver Broncos se enfrenten a los Bills en la Ronda Divisional de la AFC

El Broncos de Denver hizo el trabajo duro durante la temporada regular para salir con el Sembrado No. 1 en los Playoffs de la AFCgane un descanso para el primer fin de semana de la postemporada y la ventaja de jugar en casa durante los playoffs.

Como cabeza de serie, también obtendrán el beneficio de jugar con la cabeza de serie más baja que queda después de la Ronda de Comodines de la AFC, que los apostadores de Las Vegas predicen que será la cabeza de serie número 6. billetes de búfalo en la Ronda Divisional de la AFC.

Los Bills son favoritos por 1,5 puntos mientras viajan para enfrentarse al tercer puesto. jaguares de jacksonville el domingo 11 de enero a la 1 pm EST en CBS.

Los Bills terminaron 12-5 y fueron subcampeones del Patriotas de Nueva Inglaterra en la AFC Este. Los Jaguars terminaron 14-3 y ganaron la AFC Sur con el entrenador en jefe de primer año, Liam Coen, solo un año después de terminar 4-13.

Los Bills son uno de los dos equipos visitantes que son favoritos en la primera ronda, junto con el quinto puesto de la NFC. Rams de Los Ángelesque son favoritos por 10 puntos contra el sembrado No. 4 panteras de carolina.

La Ronda Divisional de la AFC se llevará a cabo el sábado 17 y domingo 18 de enero.

Broncos-Bills sería la revancha de la temporada pasada

Los Broncos están en los playoffs por segunda temporada consecutiva después de una sequía de 8 años, y los Bills terminaron su temporada con una goleada de 31-7 en la Ronda de Comodines de la AFC el año pasado en Buffalo.

En ese juego, los Broncos tomaron una ventaja de 7-0 en el primer cuarto con un pase de touchdown de 43 yardas de bo nix a troy franklin – la primera vez que dos novatos se conectaron para un pase de touchdown en la historia de los playoffs de la NFL.

Desde NFL en la cuenta oficial X de CBS: “INCREÍBLE, pero verdadero Bo Nix para Troy Franklin es el PRIMER novato en TD novato en NFL HISTORIA DE LOS PLAYOFFS”.

El único problema después de eso fueron los molestos 31 puntos sin respuesta que anotaron los Bills luego de la conexión de Nix con Franklin.

Los Bills acumularon 471 yardas de ofensiva total ese día, lideradas por 318 yardas de ofensiva (272 por tierra y 46 por tierra) y 2 touchdowns del mariscal de campo MVP de la NFL. jose alen junto con 120 yardas terrestres del corredor James Cook.

La mayor pregunta para los Broncos en los playoffs

Si bien los Broncos se han establecido firmemente como una de las mejores defensas de la NFL en las últimas dos temporadas, no podemos decir lo mismo de la ofensiva.

Cómo podrían desempeñarse esa unidad y Nix en los playoffs es la pregunta más importante que rodea a Denver de cara a los playoffs. No obtuvieron precisamente un voto de confianza tras una victoria por 19-3 sobre el Cargadores de Los Ángeles en el final de la temporada regular en el que el Charger sentó al mariscal de campo titular Justin Herbert y varios titulares defensivos clave.

«Sean Payton y todos dentro de los Broncos dijeron que esta semana fue tratada exactamente como un juego de playoffs con el puesto número uno en juego». El presentador de Drive, Zach Bye escribió en X luego de la victoria sobre los Chargers. «Si la ofensiva de hoy contra los suplentes de los Chargers es una indicación de qué esperar en la postemporada, los Broncos no jugarán por mucho tiempo».

«Los Broncos no vencerán a nadie en los playoffs con ESA ofensiva». Woody Paige, columnista deportivo del Denver Gazette escribió en X.