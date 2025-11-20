Es probable que las suscripciones 5G en India superen la marca de mil millones para 2031







Se espera que India tenga más de mil millones Suscripciones 5G para fines de 2031, según el Informe de Movilidad de Ericsson publicado el jueves, lo que subraya la adopción constante del servicio en una nación que representa el mayor tráfico de datos móviles por teléfono inteligente.

En particular, se espera que el tráfico de datos móviles por teléfono inteligente activo en la India aumente a 65 GB por mes para 2031, frente a los 36 GB por mes actuales, el más alto del mundo.

El informe señaló que la adopción de 5G en la India está creciendo rápidamente, y las suscripciones alcanzaron los 394 millones a finales de 2025, lo que representa el 32 por ciento del total de suscripciones móviles.

Se proyecta global Las suscripciones a 5G alcanzarán los 6.400 millones a finales de 2031, lo que representa dos tercios de todas las suscripciones móviles.

«El tráfico de datos móviles por teléfono inteligente activo en la India es de 36 GB por mes, el más alto en el mundo y se espera que crezca a 65 GB por mes para 2031″, dijo Nitin Bansal, director general de Ericsson India.

El 5G ya sirve como infraestructura crítica para impulsar la digitalización en el país, añadió.

La disponibilidad de equipos asequibles en las instalaciones del cliente (CPE) 5G FWA y el alto consumo de datos por parte de los usuarios de FWA están impulsando el crecimiento del tráfico de datos en la India.

En pocas palabras, el acceso inalámbrico fijo (FWA) es una conexión inalámbrica que proporciona acceso de banda ancha a una ubicación específica, como un hogar o una empresa.

Según el informe, como caso de uso importante de 5G en curso, banda ancha móvil mejorada Se prevé que supere los 6.400 millones de suscripciones 5G en todo el mundo para finales de 2031, lo que representa aproximadamente dos tercios de todas las suscripciones móviles en ese momento.

Se prevé que alrededor de 4.100 millones de estas suscripciones (alrededor del 65 por ciento) sean 5G independientes, es decir, una red que utiliza un núcleo 5G dedicado, lo que le permite operar independientemente de la infraestructura 4G existente.

En general, el tráfico de datos de la red móvil creció un 20 por ciento entre el tercer trimestre de 2024 y el período correspondiente en 2025, un aumento ligeramente mayor de lo esperado, impulsado por continente China e India, según el informe.

Se pronostica un crecimiento continuo a un promedio anual del 16 por ciento hasta 2031, según el Informe de Movilidad de Ericsson. Se espera que las redes 5G gestionen el 43 por ciento de todos los datos móviles para finales de 2025, frente al 34 por ciento en el período correspondiente del año pasado.

«Los expertos del EMR (Ericsson Mobility Report) pronostican que esta cifra aumentará al 83 por ciento en 2031. La banda ancha de acceso inalámbrico fijo (FWA) continúa creciendo como caso de uso de 5G», dijo.

El informe de noviembre de 2025 pronostica que alrededor de 1.400 millones de personas en todo el mundo accederán banda ancha FWA para finales de 2031, el 90 por ciento de ellos a través de 5G.

Los despliegues de 5G Standalone (5G SA) han desencadenado un notable crecimiento en 2025 en el número de proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) que ofrecen modelos comerciales de conectividad diferenciados basados ​​en la división de redes, donde las empresas garantizan la calidad del servicio para los casos de uso de los clientes mediante la asignación de «porciones» de la red.

Basado en la adopción de suscripciones de ciclos de generación móvil anteriores, investigadores internos Se espera que los primeros lanzamientos comerciales sean impulsados ​​por proveedores de servicios líderes en mercados punteros, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, India y algunos países del Consejo de Cooperación del Golfo, dijo.

Se prevé que las suscripciones globales a 6G alcancen los 180 millones para fines de 2031, excluyendo la adopción temprana de dispositivos de Internet de las cosas habilitados para IA.

El número de aceptación de suscripciones podría aumentar significativamente si Lanzamientos 6G antes de lo que indican los ciclos anteriores.

