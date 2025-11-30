Es probable que la población de la India se estabilice entre 1.800 y 1.900 millones para 2080, según la IASP







la india población Se prevé que se estabilice entre 1.800 y 1.900 millones de personas para 2080, impulsada por una disminución de la tasa de fertilidad total (TGF), que actualmente se sitúa por debajo del nivel de reemplazo en 1,9, dijo un funcionario.

El país está atravesando una rápida transición demográfica, con tasas de natalidad cayendo drásticamente en las últimas dos décadas. «En 2000, nuestra TGF era de 3,5. Hoy es de 1,9. Se trata de un descenso drástico», dijo a PTI Anil Chandran, secretario general de la Asociación India para el Estudio de la Población (IASP). Añadió que se espera que la población de la India alcance un máximo de entre 1.800 y 1.900 millones para 2080, manteniéndose por debajo de los 2.000 millones, informó la agencia de noticias PTI.

Chandran atribuyó la disminución principalmente al creciente desarrollo y educación niveles. El aumento de la alfabetización femenina ha cambiado las decisiones sobre el matrimonio y la maternidad, lo que ha dado lugar a familias más pequeñas. Un mayor acceso a anticonceptivos y servicios de planificación familiar ha acelerado aún más la tendencia. “Hoy en día las parejas están mejor informadas y ejercen un mayor control sobre cuándo y cuántos hijos tener”, afirmó, informó PTI.

Los matrimonios tardíos y las crecientes oportunidades económicas (especialmente para las mujeres que siguen una carrera) también han influido en las decisiones reproductivas. «El desarrollo es inversamente proporcional a las tasas de natalidad. La fecundidad entre los grupos de analfabetos se mantiene por encima de tres, mientras que entre los educados oscila entre 1,5 y 1,8», explicó Chandran.

Citando a Kerala, señaló que el estado alcanzó un nivel de fertilidad de reemplazo (2,1) entre 1987 y 1989, y ahora su TGF se sitúa en torno a 1,5. Bengala Occidental También ha sido testigo de una fuerte caída: según el Informe Estadístico del Sistema de Registro de Muestras (SRS) de 2023, la TGF del estado cayó a 1,3, frente al 1,7 en 2013 (una caída de casi el 18 por ciento), lo que la sitúa entre las más bajas del país, junto con Tamil Nadu y justo por encima de Delhi, informó PTI.

Si bien las tasas de natalidad están disminuyendo, la esperanza de vida sigue aumentando debido a las mejoras en la atención sanitaria. «Más personas viven más allá de los 60 años, lo que crea nuevos desafíos para el cuidado de las personas mayores, especialmente a medida que las generaciones más jóvenes migran en busca de trabajo», dijo Chandran, señalando que cada vez se discuten más soluciones como las guarderías para personas mayores.

Fundada en 1971, la IASP está integrada por alrededor de 1.100 demógrafos y científicos demográficos y delibera periódicamente sobre cuestiones demográficas con el apoyo de organizaciones como el UNFPA, el Consejo de Población y la Fundación de Población de la India.

(Con entradas PTI)





