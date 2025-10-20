Es probable que el PLD de Japón e Ishin formen un gobierno de coalición: informes







japon El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) acordaron efectivamente formar un gobierno de coalición, informó el lunes la emisora ​​pública NHK, citando una fuente informada, informó Reuters.

El líder del PLD, Sanae Takaichi, y el líder de Ishin, Hirofumi Yoshimura, mantuvieron una conversación telefónica el lunes por la mañana, durante la cual llegaron a un acuerdo sobre la coalición, dijo NHK.

Se espera que los dos líderes firmen el pacto de coalición formal el lunes por la tarde, añadió NHK, informó Reuters.

La jefa del PLD, Takaichi, se convertirá en la primera mujer primera ministra de Japón tras alcanzar un acuerdo de coalición con el JIP

Mientras tanto, el fallo de Japón Partido Liberal Democrático (PLD) y el opositor Partido de Innovación de Japón (JIP) han llegado a un acuerdo de facto para formar una coalición, informó Kyodo News, citando a altos funcionarios de ambos partidos el sábado (hora local). El acuerdo permitiría que el JIP apoyara al PLD desde fuera del Gabinete, informó ANI.

Según Kyodo News, se espera que el recién elegido líder del PLD, Sanae Takaichi, y el jefe del JIP, Hirofumi Yoshimura, firmen oficialmente el pacto de coalición el lunes.

Este acontecimiento político se produce a raíz de la reciente decisión del partido Komeito, socio de coalición del PLD desde hace mucho tiempo, de poner fin a su alianza de 26 años, lo que indica un cambio importante en la dinámica política de Japón, informó ANI.

Takaichi, quien fue elegido presidente del PLD el 4 de octubre, se espera que consiga el cargo de primera ministra en la votación parlamentaria del martes, y el JIP se comprometió a apoyarla. De ser elegida, se convertiría en la primera mujer primera ministra de Japón, informó Kyodo News.

Sin embargo, incluso con el respaldo del JIP, la coalición liderada por el PLD aún no alcanzaría una mayoría absoluta en la Cámara de Representantes de 465 miembros, con un total de 231 escaños combinados, apenas por debajo de los 233 necesarios para una mayoría.

Tras la salida de Komeito, Takaichi y Yoshimura, quien también se desempeña como gobernador de Osaka, acordaron a principios de semana iniciar discusiones sobre una coalición. El viernes, altos miembros de ambos partidos acordaron concesiones políticas clave, incluida una propuesta de reducción del impuesto al consumo de alimentos a cero y una prohibición de las donaciones corporativas y organizativas, según informó Kyodo News.

Otra concesión importante del PLD fue la aceptación de la demanda del JIP de reducir el número de escaños en la Dieta Nacional de Japón, compuesta por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros, que Yoshimura había descrito como una «condición no negociable» para la cooperación, informó Kyodo News.

Los dos partidos planean introducir legislación relacionada durante la próxima sesión extraordinaria de la Dieta que comenzará el martes.

