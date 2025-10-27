Es probable que el ciclón Montha se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa el 28 de octubre por la mañana







El Departamento Meteorológico de la India el lunes dijo que es probable que la tormenta ciclónica Montha se intensifique y se convierta en una tormenta ciclónica severa para la mañana del 28 de octubre, informó la agencia de noticias PTI.

El sistema meteorológico sobre el suroeste y el sureste de la Bahía de Bengala se movió hacia el noroeste a una velocidad de 15 km por hora (kmph) durante las últimas seis horas y se centró sobre el suroeste y las áreas adyacentes del centro oeste y el sureste de la Bahía de Bengala a las 5.30 am de hoy.

«Es probable que continúe moviéndose hacia el noroeste sobre el suroeste y el centro-oeste de la Bahía de Bengala durante las próximas 12 horas y luego hacia el noroeste y se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa el 28 de octubre por la mañana», dijo un comunicado oficial de la Departamento Meteorológicoinformó PTI.

Según el Departamento Meteorológico, Montha se encontraba a una latitud de 12,2 grados norte y 85,3 grados este a las 5.30 am de hoy, a unos 620 km al sur al sureste de Kakinada, 650 km al sur al sureste de Vizag, 560 km al este al sureste de Chennai, 790 km al sur de Gopalpur (Odisha) y 810 km al oeste de Port Blair (islas Andaman y Nicobar).

Más tarde, se espera que el sistema meteorológico se mueva más hacia el noroeste para cruzar la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam alrededor de Kakinada durante la tarde y la noche del 28 de octubre como una tormenta ciclónica severa con una velocidad máxima sostenida de viento de hasta 110 kmph.

Mientras tanto, el Departamento Meteorológico pronosticó tormentas ligeras acompañadas de ráfagas de viento con una velocidad de hasta 40 kmph y lluvias moderadas en algunos lugares sobre Anakapalli, Kakinada, Konaseema, Srikakulam, Nellore, Tirupathi, VisakhapatnamLos distritos de Vizianagaram y West Godavari en las próximas tres horas.

El director general de la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Andhra Pradesh (APSDMA), Prakhar Jain, aconsejó a la gente que permaneciera en casa.

Dijo que hoy es probable que llueva de fuertes a muy fuertes en los distritos de Kakinada, Konaseema, West Godavari, Krishna, Bapatla, Prakasam y Nellore.

Asimismo, dijo que es probable que caigan fuertes lluvias en Srikakulam, Vizianagaram, Parvatipuram Manyam, Alluri Sitaramaraju, Visakhapatnam y Distritos de Anakapalli.

Jain dijo que se espera un clima similar en los distritos de East Godavari, Eluru, NTR, Guntur, Palnadu, Chittoor y Tirupati.

Mientras tanto, el gobierno de Odisha comenzó a evacuar a personas de lugares vulnerables y desplegó 128 equipos de respuesta a desastres en ocho distritos del sur del estado mientras la profunda depresión en la Bahía de Bengala el lunes se intensificaba hasta convertirse en una tormenta ciclónica llamada «Montha».

Teniendo en cuenta la formación del ciclón «Montha», la gobierno estatal ha comenzado la evacuación de personas de áreas vulnerables montañosas y bajas de ocho distritos del sur, que podrían verse afectadas debido a la calamidad inminente, dijo el ministro de Ingresos y Gestión de Desastres de Odisha, Suresh Pujari.

(Con aportes de PTI)





Fuente