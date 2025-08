Es probable que cambie por QB, los Vikings Pitch swaps Howell por O’Connell

Múltiple NFL expertos que pasan tiempo alrededor del Vikingos de Minnesota Ahora Proyecto El equipo buscará un nuevo mariscal de campo suplente después de las continuas luchas de Sam Howell Durante el campamento de entrenamiento.

Ben Goessling de The Star Tribune ofreció su opinión sobre la situación de Minnesota en el centro, así como el próximo movimiento (s) de la franquicia esencialmente después de Banca Howell el viernes en medio de una sesión de práctica particularmente pobre a favor del QB de la tercera cuerda Brett Rypien.

«Creo que seguirá siendo una búsqueda de una opción aquí». Dijo goessling en la edición del 1 de agosto del podcast «Access Vikings». «Si encontraran algo que les gustó que funcionara en un oficio, no me sorprendería si encontraran una manera de hacer que algo sucediera, no creo que sea un problema establecido en este momento «.

Un jugador con la experiencia necesaria, el currículum y el salario de bajo costo que podría tener sentido para los Vikings es Las Vegas Raiders respaldo QB Aidan O’Connell.

Aidan O’Connell ha demostrado ser un abridor útil de la NFL, pero perdió el trabajo de los Raiders ante Geno Smith durante la temporada baja

O’Connell está entrando en su tercera temporada profesional en 2025 después de que los Raiders lo seleccionaron en la cuarta ronda de Purdue hace dos años (No. 135 en general).

Desde que se unió a la liga, O’Connell ha comenzado los juegos de una temporada completa (17) y posee un récord de 7-10. Ha lanzado por 3,830 yardas, 20 toques y 11 ints En ese lapso.

O’Connell dividió el tiempo como el inicio con Gardner Minshew en 2024. El equipo cambió por Geno Smith Esta temporada baja, que empujó a O’Connell firmemente al papel número 2 en el desierto.

Los Raiders también indicaron que están considerando la imagen a largo plazo más allá de las próximas dos o tres temporadas con Smith, que presumiblemente comenzará sobre esa carrera, asumiendo la salud relativa, al redactar el mariscal de campo novato. Cam Miller Fuera del estado de Dakota del Norte en la sexta ronda en abril.

Por lo tanto, O’Connell no parece ser el presente o el futuro en Las Vegas y tiene dos años restantes en su $ 4.4 millones El contrato de novato, todo lo cual lo hace muy negociable en ambos lados de cualquier ecuación potencial.

Los vikingos pueden tener que pagar en exceso para adquirir Aidan O’Connell de Raiders, incluyen a Sam Howell en Deal

El problema para los vikingos al tratar a un jugador como O’Connell es el hecho de que si bien los Raiders claramente no planean usarlo a menos que la lesión lo exija, también es la única manta de seguridad probada detrás de Smith.

Las Vegas definitivamente está operando como un equipo que quiere ganar en 2025. Dicho esto, los Raiders no perfilan como un probable contendiente de playoffs la próxima temporada, especialmente en lo que parece ser una formidable División Oeste de la AFC.

Mientras tanto, los Vikings podrían ser contendientes del Super Bowl con un juego superior al promedio en el centro. Esas realidades duales podrían aumentar el precio de un tipo como O’Connell, con quien Las Vegas podría dividirse para un exceso de pago de leve a moderado, particularmente si reciben otro reclamador de señal con la experiencia inicial de la NFL a cambio.

Un acuerdo que voltea una futura selección de cuarta o quinta ronda y Howell a los Raiders podría permitir que los Vikings aseguren a O’Connell antes de la Semana 1.