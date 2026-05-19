¿Es precisa la predicción? Las tarifas de las consultas del tarot de Roy Kiyoshi alcanzan decenas de millones por hora

Jacarta – El nombre de Roy Kiyoshi se ha convertido nuevamente en un tema de discusión pública después de revelar que las tasas de consulta del tarot alcanzaron decenas de millones de rupias por hora. La figura ampliamente conocida como el niño índigo ha sido durante mucho tiempo sinónimo del mundo espiritual, las lecturas del tarot y las predicciones de futuro, que a menudo atraen la atención del público.

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En los últimos años, los servicios de consulta espiritual y de tarot se han vuelto cada vez más populares entre las comunidades urbanas. Muchas personas vienen no sólo a buscar respuestas sobre el futuro, sino también a ganar paz interior, motivación o simplemente una nueva perspectiva sobre los problemas de la vida que enfrentan.

No es de extrañar que varias figuras públicas que saben leer el tarot puedan cobrar tarifas elevadas porque se considera que cuentan con la experiencia y la confianza de sus clientes.

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Roy Kiyoshi cuenta cómo trata con los clientes que vienen a consultar. Aunque se sabe que tiene la capacidad de ver el futuro, Roy Kiyoshi admite que no siempre puede leer todas las situaciones que experimentan sus clientes.

«No tengo ningún tipo de distracción. Es sólo que, por ejemplo, no quiero leerlo, digo ‘lo siento, todavía no tengo ningún sentimiento’. Eso es, por ejemplo, que todavía no tengo una visión», dijo Roy Kiyoshi, citando el vídeo de YouTube de TS Media, el miércoles 20 de mayo de 2026.

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Esta confesión despertó luego la curiosidad sobre las tarifas de las consultas de tarot que abrió al público. Roy Kiyoshi también reveló que el coste de sus servicios de consultoría alcanza los 16 millones de IDR por una hora.

«Por hora, 16 (millones). Uh, ¿pero está bien que diga esto? Seré perseguido por la gente de impuestos, ¿verdad?», dijo Roy Kiyoshi.

Al escuchar este valor nominal, Marianne Rumantir preguntó inmediatamente qué pasaría si Roy no tuviera «visión» durante la sesión de consulta.

«¿16 millones? Entonces, si ya son 16 millones, ¿dices ‘Lo siento, no tengo visión’?» preguntó Marianne.

«Sí, devuelve el dinero», respondió Roy.

Esta afirmación sorprendió a muchos internautas, considerando que las tarifas cobradas eran fantásticas para los servicios de lectura de tarot. Sin embargo, para Roy Kiyoshi, la honestidad con los clientes es importante. Elige devolver el dinero si considera que no puede proporcionar lecturas óptimas.