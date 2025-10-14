¿Es posible que los padres sean desobedientes a sus hijos? Esta es la explicación de los Ulema

Jacarta – La etiqueta o término para los niños que son desobedientes a sus padres puede que ya sea familiar para la gente en Indonesia. Pero ¿qué pasa con padres desobedientes a su hijo? La etiqueta de padres desobedientes con sus hijos puede parecer tabú para algunos, pero bastantes niños están tan heridos por el comportamiento de sus padres que no dudan en etiquetar a sus padres como padres desobedientes.

Pero en las enseñanzas religiosas islam¿Es cierto que hay padres que son desobedientes con sus hijos? Respecto a este asunto, el famoso predicador Habib Jafar lo contestó. Habib Jafar dijo que hay padres que son desobedientes a sus hijos. Esto es como la historia de un niño que se quejó ante Sina Umar (este nombre se refiere al amigo del profeta Mahoma, Umar bin Khattab) porque sus padres no le habían concedido sus derechos.

«Pero lo que a menudo parece que no es parte de las enseñanzas islámicas, ni siquiera es parte de la cultura en Indonesia, es como si no hubiera historias de padres desobedientes a sus hijos. Aunque hay historias de niños que se quejan ante Sina Ummar porque sus padres no les dan a sus hijos sus derechos», explicó Habib Jafar citado en el programa de YouTube Jeda Nulis, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Habib Jaffar explicó además que Sina Umar reveló que los padres que eran desobedientes a sus hijos eran padres que no les daban a sus hijos sus derechos. Algunos de los derechos de los niños están relacionados con la oración, el nombre y la educación.

«Así dijo Sina Ummar, los padres que no dan derechos, entre esos derechos hay tres cosas. Primero, obtener buenas oraciones de sus padres, obtener un buen nombre y recibir una buena educación y trato. Bueno, si no dan derechos a los niños y cumplen con sus obligaciones para con los niños, los padres serán desobedientes con los niños», explicó Habib Jafar.

Habib Jafar también destacó la historia de Malin Kundang quien les contó a sus padres sobre un niño desobediente.

«Bueno, culturalmente también debería haber una historia sobre Kundang Malin, así que no es sólo Malin Kundang. Si Malin Kundang era un niño desobediente a sus padres, debería haber Kundang Malin, una historia sobre padres que eran desobedientes a sus hijos», explicó.