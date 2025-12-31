Es posible que llueva en la mayor parte de Indonesia antes del Año Nuevo 2026

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) estima que la mayoría de las grandes ciudades de Indonesia tienen potencial para recibir lluvias de intensidad ligera a moderada el miércoles (31/12/2025). Esta información se transmite a través del sistema de alerta meteorológica temprana del BMKG.

En la región de Sumatra, se pronostican lluvias de ligeras a moderadas en varias ciudades grandes, incluidas Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang y Pangkal Pinang.

«Se pronostican fuertes lluvias acompañadas de relámpagos para Pekanbaru y Bandar Lampung», dijo el pronosticador de BMKG Yuyun en una transmisión seguida desde Yakarta, el miércoles (31/12/2025).

En la región de Java, es posible que se produzcan lluvias de ligeras a moderadas en Yakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta y Surabaya. Mientras tanto, se prevé que Serang experimente fuertes lluvias acompañadas de relámpagos.

En cuanto a Kalimantan, BMKG predice que Pontianak, Palangka Raya y Banjarmasin tienen el potencial de experimentar fuertes lluvias acompañadas de relámpagos. Mientras tanto, se espera que Tanjung Selor y Samarinda reciban sólo lluvias de ligeras a moderadas.

«Esto es diferente de Bali y Mataram, que tienen el potencial de estar cubiertos por espesas nubes. Mientras tanto, se pronostican lluvias ligeras para Kupang», dijo.

Para la región de Sulawesi, se prevé que las lluvias de ligeras a moderadas se distribuyan casi uniformemente en las grandes ciudades como Mamuju, Palu, Makassar, Kendari, Manado y Gorontalo.

Mientras tanto, en el este de Indonesia, ciudades como Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya y Merauke tienen potencial para recibir lluvias de ligeras a moderadas. Se pronostica que Jayapura estará nublado.

El director de BMKG, Teuku, Faisal Fathani, destacó que la gestión fiable, integrada y sostenible de la información meteorológica desde aguas arriba hasta aguas abajo es el pilar principal de la gestión del riesgo de desastres hidrometeorológicos.

Se considera que una información sólida es una base importante para respaldar los sistemas de alerta temprana, los esfuerzos de mitigación y la toma eficaz de decisiones en casos de desastre.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) pidió a los gobiernos locales que verifiquen inmediatamente la preparación para la mitigación de desastres antes de las celebraciones. Año nuevo 2026partiendo desde la disponibilidad de herramientas, equipos, personal, hasta el presupuesto.

El jefe del Centro de Información y Datos de BNPB, Abdul Muhari, dijo que, como paso anticipado, BNPB está colaborando con BMKG para llevar a cabo modificaciones climáticas en una serie de puntos que se considera que tienen el potencial de desencadenar desastres hidrometeorológicos.