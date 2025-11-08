¿Es posible que las víctimas de acoso actúen de forma imprudente? Esta es una explicación experta.

VIVA – Intimidación o intimidación en la escuela no se puede tomar a la ligera. Porque el impacto es muy grande, especialmente para las víctimas de acoso.

Tanto el acoso directo como el indirecto pueden dejar cicatrices emocionales y psicológicas. Si no es demasiado grave o dura poco tiempo, la víctima puede recuperarse más rápidamente. Sin embargo, muchos también experimentan efectos a largo plazo que son difíciles de eliminar.

En el pasado, los expertos no entendían del todo que el acoso en la infancia podría ser una causa de trastornos mentales en el futuro. Ahora, la conciencia sobre el impacto psicológico del acoso está aumentando no sólo para las víctimas, sino también para los perpetradores. Los efectos sobre la salud mental pueden aparecer inmediatamente después del incidente o años después.

Una cosa de la que debes tener cuidado son los problemas emocionales y de ira que resultan de ser víctima de acoso. Lanzando la página salud mental, Aunque no se trata de un trastorno mental oficial, los problemas de ira suelen surgir como consecuencia del acoso en la víctima. La víctima puede utilizar la ira como forma de autoprotección o incluso albergar el deseo de tomar represalias.

Aunque es menos común, también hay víctimas de acoso que canalizan su dolor y frustración de manera agresiva hacia otras personas. Como en una investigación publicada en Revista de violencia escolar muestra que varios perpetradores de violencia escolar (tiroteo en escuelas) en los Estados Unidos han sido anteriormente víctimas de acoso severo. Sin embargo, es importante recalcar que no todas las víctimas de bullying se convierten en perpetradores de violencia, esto suele ocurrir si la víctima ha acumulado enojo durante mucho tiempo sin una salida saludable, y no recibe apoyo psicológico.

No sólo lastiman a otras personas, las víctimas de acoso también corren el riesgo de llevar a cabo otras acciones peligrosas contra ellas mismas, como autolesionarse o autolesiones o incluso suicidio. En un estudio realizado por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 2023 mostró que los adolescentes que sufrieron acoso en la escuela o en las redes sociales tenían el doble de probabilidades de intentar suicidarse que aquellos que nunca habían sido víctimas.

Cómo superar el trauma debido al acoso