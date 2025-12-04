¿Es posible en el Islam? Esta es la explicación de Ustaz Syafiq Riza Basalamah

VIVA – No es raro que una persona desee ser enterrada en un lugar determinado, ya sea en su ciudad natal, cerca de sus padres o incluso en el extranjero. Muchas personas transmiten mensajes durante su vida sobre dónde quieren descansar por última vez. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿es obligatorio ese testamento según las enseñanzas islámicas?

Una vez Ustaz dio una explicación sobre esto. Syafiq Riza Basalamah en un estudio que analiza la ley de testamentos que determina el lugar de entierro. En la transcripción dio una explicación de lo que se puede hacer y qué es una limitación.

Ustaz Syafiq Riza Basalamah Comenzó afirmando que tal solicitud no tenía nada que ver con “luchar contra el destino”.

«¿Eso es contra el destino? No, no es contra el destino que quieras ser enterrado allí. Si el árbitro es así y se puede implementar, hazlo», dijo, citado por YouTube Syafiq Riza Basalamah Official el jueves 4 de diciembre de 2025.

Esto significa que elegir un lugar para la tumba no es una forma de desafiar el decreto de Dios. Los testamentos aún pueden ejecutarse siempre que se cumplan ciertas condiciones, especialmente en términos de capacidad y beneficio.

Además, Ustaz Syafiq explicó que los gastos del funeral formaban parte de los bienes del difunto y no corrían a cargo de la familia.

«Entre los bienes del cadáver, no es la familia la que se encarga de financiar el cadáver, sino el dinero del simayit», explicó.

Siempre que el coste del envío del cuerpo pueda deducirse de los bienes del difunto y no supere el límite de un tercio, sigue estando permitido realizar un testamento.

Sin embargo, esta ley de voluntad todavía depende de las condiciones. Si el envío del cuerpo tiene el potencial de causar daños como retrasos en el proceso funerario, riesgo de descomposición, regulaciones estatales que no lo permiten o condiciones especiales como una pandemia, entonces la familia no podrá realizar el testamento.

Ustaz Syafiq también enfatizó que siempre que el testamento esté incluido en la categoría de mubah, no algo que esté prohibido, entonces, de acuerdo con la ley islámica, puede llevarse a cabo.

«Entonces, si todavía se puede implementar y el testamento es un testamento legal y permisible, entonces por favor llévelo a cabo», dijo.

Sin embargo, también recordó que agilizar el funeral es la mejor opción, por lo que no se debe demorar demasiado el proceso sólo para trasladar el cuerpo a un lugar lejano.