Es poco probable que el primer ministro Modi asista a la cumbre de la ASEAN en Malasia, Jaishankar lo representará







Primer ministro Narendra Modi Es poco probable que viaje a Malasia para participar en las reuniones relacionadas con la cumbre de la ASEAN que comienza el domingo debido a problemas de programación, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto. Se sabe que el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, representará a la India en las reuniones. La cumbre de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) se celebrará en Kuala Lumpur del 26 al 28 de octubre.

No hay información oficial sobre el nivel de participación de la India en las deliberaciones relacionadas con la cumbre. Las personas citadas anteriormente dijeron que, según se sabe, la India le había transmitido a Malasia que Jaishankar Representará a la India en las reuniones de la ASEAN. Existe la posibilidad de que el primer ministro Modi participe de forma virtual en la cumbre ASEAN-India. El primer ministro ha encabezado las delegaciones indias en la cumbre ASEAN-India y en la Cumbre de Asia Oriental en los últimos años.

Malasia ha invitado al presidente de EE.UU. Donald Trump así como líderes de varios países que son socios de diálogo de la ASEAN. Trump viajará a Kuala Lumpur el 26 de octubre en un viaje de dos días. Las relaciones de diálogo entre la ASEAN y la India comenzaron con el establecimiento de una asociación sectorial en 1992. Esto pasó a ser una asociación de diálogo pleno en diciembre de 1995 y una asociación a nivel de cumbre en 2002. Los vínculos se elevaron a una asociación estratégica en 2012.

Los 10 países miembros de ASEAN son Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Las relaciones bidireccionales entre India y la ASEAN han experimentado un aumento significativo en los últimos años, centrándose en impulsar la cooperación en las áreas de comercio e inversión, así como en seguridad y defensa. Según el plan inicial, se contemplaba una visita del Primer Ministro Modi a Camboya junto con Malasia. Sin embargo, como no viaja a Malasia, el viaje previsto a Camboya queda aplazado, dijeron las personas citadas anteriormente.

