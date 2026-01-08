Es necesario explorar la confesión de Nadiem Makarim de no recibir ganancias del proyecto de la computadora portátil

Jacarta – El experto jurídico de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, dijo que es difícil garantizar que si un empresario exitoso se convierte en ministro, no estará garantizado corrupción.

Esto se debe a que las empresas podrían beneficiarse de la entrada de empresarios al gobierno.

Así lo transmitió Fatahillah en respuesta a la nota de objeción del acusado. Nadiem Makarim mientras es juzgado por presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook Ministerio de Educación y Cultura en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el lunes 5 de enero de 2026.

«Así que tenemos que analizar en profundidad si realmente no hay ningún beneficio personal al adquirir estos (portátiles Chromebook)», dijo Fatahillah a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026.

En esta declaración, Nadiem dijo que convertirse en ministro era su intención de servir al país, aunque en realidad eso provocó que su riqueza disminuyera aún más. Aparte de eso, Nadiem enfatizó que nació en una familia anticorrupción.

Este profesor de la Facultad de Derecho de la UGM también destacó la confesión de Nadiem de que no recibió dinero por la presunta corrupción. Según Fatahillah, el elemento de enriquecimiento es la causa del elemento de daño a las finanzas estatales, que se calcula en función del impacto que se produce.

Luego, continuó, el elemento de enriquecimiento mira a cualquiera que aumente su riqueza ilegalmente con sus acciones. En este contexto, dijo Fatahillah, el elemento de enriquecimiento también es de naturaleza alternativa, es decir, poder enriquecerse a uno mismo, a otras personas o a una corporación.

«Por lo tanto (los elementos criminales) no están obligados a enriquecerse. Incluso si la acusación contiene enriquecimiento personal, debe demostrarse si existe una relación causal o no con las pérdidas ocurridas», explicó Fatahillah.

Según Fatahillah, la excepción que Nadiem leyó en el juicio fue que si había discutido hechos legales, entonces se había incluido en la nota de la defensa y ya no era una objeción.

«Por lo tanto, la mayoría de los temas serán considerados por el juez en la decisión final, no en una decisión provisional para responder a esta objeción», concluyó.