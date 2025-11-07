Es muy grande para mi

Jacarta – Actriz Rebeca Klopper regresa a la pantalla grande a través de la última película de MD Entertainment titulada Ahlan Singapore. En esta película, Rebecca interpreta a Aisyah, una mujer que usa hijab, es fuerte y está dispuesta a luchar por su familia. Este papel fue la primera experiencia de Rebecca al aparecer con un hijab en un largometraje.

Rebecca explicó recientemente sus razones para aceptar este proyecto durante una conferencia de prensa en el Hotel Kempinski, en el centro de Yakarta. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Para mí, personalmente, todos los proyectos deben tenerse en cuenta», afirma Rebecca.

«Además, esta es mi primera película usando un hiyab. Es muy importante para mí», añadió.

Ahlan Singapore cuenta la historia de un estudiante indonesio que vive en Singapur y enfrenta luchas internas relacionadas con el amor, la familia y la búsqueda de identidad. Esta película de drama romántico se rodó en varios lugares de Singapur y su estreno está previsto para febrero de 2026 en cines de Indonesia, Singapur, Malasia y Brunei Darussalam antes de lanzarse a las plataformas de streaming.

Además de Rebecca, esta película también está protagonizada por Kiesha Alvaro, Ibrahim Risyad, Ferry Salim, Putri Ayudya, Alya Rohali y Emilat Morshedi.

La producción de Ahlan Singapore es parte de una asociación de dos años entre la Junta de Turismo de Singapur (STB) y MD Entertainment. La colaboración se formalizó mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) por Oliver Chong (director ejecutivo adjunto, Grupo Internacional, STB) y Manoj Punjabi (fundador y director ejecutivo de MD Entertainment).

Esta asociación no sólo apoya la producción cinematográfica, sino que también abre oportunidades para la creación de otros contenidos cinematográficos y de series de televisión. El objetivo es presentar los destinos turísticos de Singapur al público del sudeste asiático y fortalecer las relaciones culturales entre Indonesia y Singapur. Manoj Punjabi explica las razones para elegir Singapur como escenario de la historia.

«Como narradores, buscamos lugares que sean relevantes para nuestra audiencia. La diversidad de Singapur y la proximidad cultural a Indonesia crean un escenario natural para nuestros personajes. Esta historia será familiar para la audiencia pero también ofrecerá una nueva perspectiva», dijo.

«Esta colaboración nos permite presentar Singapur de una manera que pueda conectar con el público indonesio. Esperamos que esta película pueda aumentar el interés turístico y fortalecer los vínculos con Indonesia como nuestro mayor mercado de visitantes en el sudeste asiático», dijo Terrence Voon, director ejecutivo de la Junta de Turismo de Singapur en el Sudeste Asiático.