¡Es mejor morir de lo que somos colonizados de nuevo!

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Afirmar la actitud que es mejor morir que el pueblo indonesio debe ser colonizado por otros países.

PRABOWO transmitió esto en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujarar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.

Prabowo inicialmente revelando ideas defensa Indonesia es una idea defensa defensiva. Él consideró que la suposición de que la visión defensiva no podía ganar era algo incorrecto.

«Nuestra visión es una visión de defensa defensiva, algunos dicen que en la guerra defensiva no puede ganar. Esa es la lectura histórica incorrecta», dijo Prabowo en su dirección.

Según Prabowo, si el gobierno indonesio lograra mantener la nación, no sería conquistado por otras partes.

Por lo tanto, el ex Danjen Kopassus alentó la defensa de Indonesia a ser fortalecida.

En esa ocasión, Prabowo enfatizó que era mejor morir que el pueblo indonesio para experimentar ocupación de vuelta por otro país.

«Todos los indonesios sostienen, nuestros hermanos no pueden ser conquistados y para nosotros no hay ningún problema. En lugar de ser colonizados nuevamente, nos morimos mejor de hermanos», explicó Prabowo.