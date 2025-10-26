Es mejor maximizar el inglés y el mandarín

Jacarta – Miembro de la Comisión RPD RI Bonnie Triyana preguntó al Presidente Prabowo Subianto revisar los resultados idioma portugués se enseñará en las escuelas.

Porque el portugués no es un idioma comúnmente utilizado a nivel internacional. Político PDIP También pide al gobierno que maximice el aprendizaje del idioma inglés y mandaríncomparado con el portugués.

«Es mejor maximizar la calidad de la enseñanza del inglés. O si quieres lecciones de idioma adicionales, el mandarín es mucho más estratégico para enseñar», dijo Bonnie a los periodistas, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Según Bonnie, si el portugués se incluye en el aprendizaje obligatorio en la escuela, podría resultar una carga para estudiantes y profesores.

Miembro de la RPD e historiadora Bonnie Triyana

Excepto que el gobierno sólo hace del portugués una especialización o lección adicional que no es obligatoria. De esta manera, los estudiantes pueden tener la libertad de elegir si quieren aprender portugués o no.

«Incluso si se estudia en la escuela, especialmente si es obligatorio, se convierte en una carga tanto para los estudiantes como para los educadores, porque definitivamente necesitan profesores de lengua portuguesa», afirmó.

«Es diferente si se trata de una materia optativa que no es obligatoria. Los estudiantes pueden elegir tomar la lección o no», continuó Bonnie.

Además, también cuestionó al profesorado o profesores que enseñarían portugués a los estudiantes. Si sólo se utiliza como una lección adicional, Bonnie cree que el gobierno no emitirá un presupuesto adicional.

«Pero nuevamente la pregunta es ¿quién enseñará? ¿De dónde vendrán los profesores? ¿Están ellos también preparados para el presupuesto?». dijo.

tvOnenews/Syifa Aulia