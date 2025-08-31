Es más doloroso si el mejor amigo de Peterpan, ¿por qué

BandungVIVA – Las noticias decepcionantes llegan para los amigos Peterpan que ha estado esperando el momento de la reunión especial de la legendaria banda. El concierto titulado «Peterpan: The Journey continúa», que está programado para Bandung, domingo 31 de agosto de 2025, de repente debe posponerse debido a las condiciones de seguridad de la ciudad que no son posibles.

Leer también: Bandung Alert 1, el concierto de Peterpan se pospone antes del principio



Aloka, como promotor, se asegura de que esta decisión no se haya tomado sin una cuidadosa consideración. El estado de la ciudad de Bandung, que se convirtió en alerta 1 después de la protesta de la comunidad contra el Parlamento Indonesio y la Policía Nacional, la situación ya no propicio para celebrar un concierto a gran escala. ¡Desplácese por la información completa!

«La situación cambia. El estado de la ciudad de Bandung se establece para estar alerta 1, y la condición ya no es posible celebrar un evento», escribió el promotor en Instagram, citado VIVA.

Leer también: Ariel respondió la pregunta del regreso de Peterpan sin él



No solo a través de una declaración escrita, el representante promotor Budi Mulianto como fundador y CEO de Aloka también enfatizó que la seguridad de la audiencia era una prioridad.

«Sí, más allá de lo esperado. No queremos predicciones, pero no queremos cosas que no esperamos. También respetamos a las autoridades que ciertamente también nos protegen, pero sabemos que también están muy ocupados protegiendo muchas cosas. Por lo tanto, tampoco queremos aumentar la carga de ellas», dijo en Bandung.

Leer también: Peterpan regresa sin Ariel y Uki, ¿quién es el vocalista?



Mientras tanto, el personal de Peterpan también transmitió una disculpa directamente. Andika admitió que estaba devastado porque no pudo entretener a los fanáticos que habían estado esperando este momento histórico.

«Hoy todos deberíamos ser felices, sí, queremos entretener a amigos que estén esperando a Peterpan, reunirnos con amigos que nos están esperando, hacer una nueva memoria juntas pueden recordar una memoria antigua juntos. Una vez más, disculpamos a todos, amamos a los amigos de Peterpan, pero estaremos más enfermos si hay algo con el mejor amigo de Peterpan que ha venido a ver.

Del mismo modo, el guitarrista de Lukman también enfatizó lo difícil que fue esta decisión para todas las partes que habían trabajado duro durante meses.

«Esta es una fuerte decisión para nosotros, desde nuestro lado, de la banda, del lado de Aloka también. Ya nos hemos preparado desde hace tres meses, eh hace un mes, fuimos realmente optimistas. Pero volvemos a pensar que esto es salvación o todo tipo de eventos, cosas que no son deseables no suceden. Por lo tanto, elegimos responder», explicó.

Aunque decepcionado, Lukman se aseguró de que este concierto aún se celebraría en otro momento.

«Lo que es seguro es que este concierto debe continuar, pero no ahora. Lo que también se dijo que era, podría ser aún más genial, más sorpresas. Así que disculparse una vez más, con un corazón pesado, decimos que el evento finalmente fue respondido. Gracias», concluyó.