Es más bonito si renuevas mientras limpias la tumba.

Jacarta – Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) responder a las visitas Roy Suryo y varios de sus colegas para tumba La familia del presidente Joko Widodo en Surakarta, lo que ha provocado un debate público.

La razón es que el ex Ministro de Juventud y Deportes es conocido como una figura bastante crítica con Jokowi, incluso en la cuestión del diploma, que se ha convertido en una polémica nacional.

Sin embargo, en lugar de calentar la atmósfera, PSI optó por responder al incidente con un tono frío. El presidente del PPD de Comunicaciones Públicas de la ISP, Faldo Maldini, apreció las medidas adoptadas por Roy Suryo y su séquito, que vinieron a hacer una peregrinación y orar por la familia del presidente.

«Gracias a Mas Roy Suryo y sus colegas que visitaron la tumba de la familia del Pak Jokowi. Creemos que el grupo también oró por los difuntos», dijo Faldo en su declaración escrita, el viernes 10 de octubre de 2025.

Faldo cree que visitar tumbas debe interpretarse como un acto de sinceridad y respeto, no como un acontecimiento político o un símbolo de confrontación.

«Sería más hermoso si el funeral estuviera acompañado de limpieza de la tumba, siembra de flores y oración juntos. Eso es parte de nuestra tradición de mostrar respeto y sinceridad», dijo.

Según Faldo, el público necesita ver momentos como este desde el lado positivo. En medio de diferencias de opiniones políticas, dijo, las peregrinaciones pueden ser un espacio para la reflexión y un recordatorio de que todos los humanos tenemos el mismo fin.

«Cada visita a la tumba nos recuerda que todos los humanos regresaremos al Todopoderoso. A partir de ahí, debemos aprender a ser humildes y mantenernos civilizados», añadió.

Además, Faldo dijo que se deben mantener los valores humanos y el respeto, incluso en medio de diferencias marcadas. Espera que este momento pueda ser un ejemplo de que la política se puede hacer con ética y sentido de humanidad.

«Las diferencias de opiniones son normales en una democracia, pero los valores humanos y el respeto no deben perderse. Peregrinaciones como ésta pueden ser realmente un puente para fomentar el respeto en medio de las diferencias», concluyó Faldo.

Con esta actitud abierta, la ISP espera que el público pueda comprender que la política no se trata sólo de quién apoya o critica, sino de cómo mantener los valores de etiqueta y sinceridad en cada acción social y política.