¿Es legal el arresto por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela?

Estados Unidos de AméricaVIVA – La madrugada del sábado, Estados Unidos arrestó al presidente. Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en un operativo militar. El arresto de Maduro generó críticas de varios líderes mundiales.

Según funcionarios estadounidenses, Maduro fue llevado en un buque de guerra a Nueva York para enfrentar cargos penales. Entonces, ¿es legal que el líder de un país arreste al líder de otro país? Analicemos esta cuestión en detalle.

Primero, analicemos los detalles del arresto del presidente venezolano. Lanzando la página ReutersDesde el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado de la semana pasada, tropas estadounidenses atacaron la capital de Venezuela, Caracas. Trump también ordenó a las tropas de élite estadounidenses que llevaran a cabo arrestos contra Maduro y su esposa Flores.

Antes de ser arrestado el sábado por la mañana, hora local, Trump también había advertido a Maduro que renunciara a su cargo. Trump también acusó a Maduro de apoyar a los cárteles de la droga que Washington ha designado como grupos terroristas, y afirmó que estos cárteles eran responsables de miles de muertes de ciudadanos estadounidenses debido al uso de drogas ilegales.

Desde septiembre, se ha informado que al menos más de 100 personas han muerto como resultado de ataques de las fuerzas estadounidenses en 30 ataques a barcos sospechosos de estar involucrados en el tráfico de drogas desde Venezuela en las regiones del Caribe y el Pacífico. Los expertos legales dicen que los ataques probablemente violaron el derecho estadounidense e internacional.

¿CÓMO PERMITE ESTADOS UNIDOS ESTA ACCIÓN?

Las autoridades estadounidenses dijeron que el Departamento de Justicia solicitó asistencia militar para capturar a Maduro, quien ha sido acusado por un gran jurado en Nueva York junto con su esposa, su hijo, dos figuras políticas y un presunto líder de una red criminal internacional. Se les acusa de implicación en delitos relacionados con terrorismo, drogas y armas.

La fiscal general Pam Bondi escribió en las redes sociales que los acusados ​​pronto enfrentarán todos los rigores de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Trump acusó a Venezuela de robar los intereses petroleros de Estados Unidos. Dijo que Washington retomaría esos intereses y planeaba gestionar Venezuela durante un período de tiempo, sin proporcionar más detalles.