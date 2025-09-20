¿Es la realidad lo mismo que el arte?

En los viejos tiempos, cuando un drama de cine tenía una urgencia tópica, diríamos que fue «arrancado de los titulares». Pero esa frase ahora está más allá de la pintoresca. Hoy estamos en la edad cuando una película con relevancia tópica puede parecer que fue rasgada, desgarrada y sangrante, de la realidad.

Dos de las películas más de alto perfil de la temporada del Festival de Cine de Otoño de 2025 ilustran poderosamente esa tendencia. «La voz de Hind Rajab» Un docudrama político tumultuoso que fue una sensación en Venecia (donde se le otorgó el premio número dos, The Silver Lion), recrea una calamidad de la zona de guerra que tuvo lugar en Gaza el 29 de enero de 2024. «Nuremberg» está arrancado de los titulares de hace 80 años, se trata de cómo el capturado Nazi Hermann Göring fue puesto en juicio por crímenes de guerra. Ambas películas son acusaciones furiosas, y es revelador que ambas colocan evidencia documental en el epicentro de su drama.

«La voz de Hind Rajab«Se establece completamente dentro de las oficinas de vidrio de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, donde los voluntarios del centro de llamadas se sienten en el campo de los civiles atrapados en el infierno diezmado que es Gaza. A medida que la película se desarrolla en algo cercano a tiempo real, seguimos la terrible saga de Rajab Hind, una niña de 6 años que está sentada y oculta en el automóvil de su familia. Seis de su familia de su familia. están dormidos).

Los trabajadores permanecen por teléfono con ella, ya que Mahdi (Amer Hlehel), el supervisor de la oficina, pasa por la ingrato tarea de asegurar la aprobación (desde el puesto avanzado de la Cruz Roja en Jerusalén) para una ambulancia que está a solo ocho minutos del automóvil de la niña para hacer la misión de rescate. A menos que gane esa aprobación, la ambulancia en sí será un objetivo para el ataque.

El público nunca ve a Hind Rajab (aunque se nos muestran fotografías familiares de ella). Pero cada vez que escuchamos su voz en el teléfono, es la verdadera voz de Rajab (valiente, asustada, frenética, perdida), todos sacrificados de una grabación de 70 minutos que se hizo ese día. Esto le da a «la voz de Hind Rajab» una urgencia única y devastadora que es muy capacitante con la que se construye la película. La película es su propia híbrida, un tejido inextricable de documental y dramatización. Y hay momentos en los que ejerce su propio poder especial. Sin embargo, como una experiencia dramática, «La voz de Hind Rajab» es a la vez catártico y manipulador, lacerador y repetitivo. De una manera real, la película está trayendo la noticia (de la desalmación de la masacre de Israel-sin-end). Sin embargo, el efecto es similar a ver algo que es a la vez arte y agitprop. Las escenas cada vez más tensas con los actores que interpretan a los voluntarios de la Media Luna Roja no necesariamente construyen el poder. Nuestro enfoque en esa sola voz embrujada, una niña que literalmente no sabe lo que está sucediendo, impulsa la película y, al final, la trasciende.

«Nuremberg«Se trata de cómo Hermann Göring (Russell Crowe), el número dos nazi bajo Hitler, fue puesto en juicio después de la Segunda Guerra Mundial por el primer tribunal internacional de crímenes de la Guerra. La película, que se estrenó en Toronto, es un drama majestuoso, pulido y de la vieja escuela del bien y del mal, con una actuación deliciosamente tradicional de Rusell Crowe como Göring (es bueno, aunque no sacude el bote). Pero la película resulta tener una tarjeta de valor de choque histórica en su manga.

Cuando «Nuremberg» finalmente llega a la sala del tribunal, demuestra cómo las imágenes documentales de los campos de concentración nazis se presentaron al mundo, por primera vez, en las pruebas de Nuremberg. Y la película en sí se detiene en su camino para mostrarnos cinco o seis minutos ininterrumpidos de imágenes reales tomadas en los campos de la exterminio (las pilas de cadáveres, un esqueleto humano caminando).

La decisión de incluir esa imagen parece haber surgido de la convicción de los cineastas de que las personas, ahora más que nunca, necesitan ver esta historia. Por primera vez, un evento tan central para nuestra cultura como el Holocausto está retrocediendo en la memoria colectiva. En ese sentido, «Nuremberg» hace algo responsable al recordar a los espectadores el horror profundo de los crímenes nazis. Sin embargo, el horrible poder de ese metraje tiene el efecto irónico de disminuir el drama de gato y ratón a su alrededor (¿el psiquiatra del ejército de Rami Malek superará a Göring como Clarice Starling tratando de psicear con la lectora Hannibal? Hace que el resto de la película parezca aún más cursi y … películas.

En «The Voice of Hind Rajab» y «Nuremberg», somos golpeados, cantados, por la evidencia cruda de la historia. Sin embargo, ambas películas, de diferentes maneras, plantean la misma pregunta: ¿es todo este cine realmente poderoso? ¿O es una demostración inadvertida de cómo la fuerza del cine dramático puede palidecer junto al poder de la realidad?