Es la persona más estúpida del mundo

Mientras, viva – Vicepresidente de la Comisión III RPD Rhode Island Ahmad Sahroni Respondiendo al fuerte discurso de la disolución del DPR que luego fue expresado por el público. Dijo que las críticas al DPR eran legítimas, pero el llamado a la disolución se consideraba excesivo e irrazonable.

En una declaración en la Policía Regional de Sumatra del Norte el viernes 22 de agosto de 2025, que más tarde viral En las redes sociales, Sahroni mencionar a las personas que pidieron al DPR que se disolvieran fueron ‘personas estúpido Mundo ‘.

«Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Ahmad Sahroni. «¿Por qué? ¿Somos todos inteligentes? Todos estúpidos. Pero hay procedimientos para manejar cómo transmitir críticas que debemos evaluarnos».

El político de Nasdem hizo hincapié en que las personas tienen derecho a criticar, quejarse e incluso reprender a los miembros del consejo. Sin embargo, existen restricciones y procedimientos para presentar las críticas adecuadas. Recordó que la crítica excesiva podría dañar la mentalidad de las personas y ese fue un acto estúpido.

«¿El DPR es capaz de convencer al público de que se someta a un proceso de solicitud como ahora? No necesariamente. Por lo tanto, no dejes que las cosas disuelvan arbitrariamente al DPR, no, no, los que dicen que nunca se han sentado en el DPR. Es posible

Se dio cuenta de que lo que fue transmitido por los miembros del Consejo no era necesariamente cierto, pero al menos representan el trabajo de la gente como representantes del pueblo en el gobierno. «No seas un poco por el DPR hablando de este problema blasfemado. Está bien ser blasfemado hasta que Mampxx también esté bien, todavía de pie el DPR, hasta cuando sea lo mismo», concluyó

Ciudadano

Después de hacer una declaración picante a las fiestas urgentes Disolver El Parlamento, Sahroni, que también está activo en las redes sociales, sube imágenes en su cuenta personal de Instagram que dice «los más tontos que están orgullosos de su policía».

De repente, la cuenta del legislador del Distrito Electoral del Norte de Yakarta fue polinizado por los ciudadanos, últimamente algunas de las últimas publicaciones han sido apagados de sus comentarios.

Los ciudadanos deploraron la declaración emocional de Ahmad Sahroni al decir a las personas que instaron al DPR a dispersar al DPR como un «tonto». «Genial, sí, elegido por la gente, pero solo para colisionar a la gente ??????????????

«Coco, nunca pensé que era así, en el pasado, solía estar con él, ahora agotado en el poder … Aunque dijo desde el fondo, debería haber muchas personas que trabajan para que el sudor sea empapado, el salario no es hasta 3 millones al mes … Este es un salario de 3 millones por día, en críticas, no lo acepta … aunque consideras tu salario de 3 millones un día para cuidar a las personas.