¿Es la actriz de IA Tilly Norwood una amenaza o un truco?

Eline Van der Velden No tenía la intención de provocar una reacción global en el Festival de Cine de Zurich. en un panelella mencionó casualmente que pronto estaría anunciando qué agencia representará “Tilly Norwood”- un personaje de IA que su empresa, Partícula6ha creado.

Ese comentario, junto con la imagen de la ingenua Tilly, generó un torrente de furia, ansiedad, fascinación y lujuria. Maureen Dowd auguró el colapso de la civilización. Tyler Cowen, el economista, proclamó a Tilly su actriz favorita y especuló sobre su virginidad.

«La reacción es la historia», dice Bryn Mooser, fundador de Asteria, un estudio de cine de inteligencia artificial con sede en Los Ángeles. «Es indicativo de que estamos en un momento muy tenso en nuestra industria».

En Hollywood, Tilly cristalizó los temores sobre la IA de una manera no vista desde los ataques de 2023. En los últimos dos años, los modelos de vídeo con IA, incluido el recién lanzado Sora 2, han mejorado cada vez más. Han surgido docenas de “estudios de IA”, con pequeños equipos de creadores compitiendo para lograr el primer éxito de la IA.

Particle6 existe desde 2015, pero se ha convertido en una empresa de producción de IA en los últimos tres años.

Van der Velden, fundadora y directora ejecutiva, comenzó como comediante y creadora de YouTube. Un tema de su obra es el malestar humano. Como «Miss Holanda», abordaba a personas desprevenidas a la manera de Ali G de Sacha Baron Cohen. En un vídeo de «experimento social», pedía a la gente en la calle que le dieran un beso sensual. Muchos estuvieron felices de hacerlo. Luego escupió en un vaso y los invitó a beber. Estaban rebelados.

Desde entonces, Van der Velden se ha puesto detrás de la cámara, en parte porque se cansó del odio que recibiría cuando sus videos se volvieran virales.

En una entrevista en abril, Van der Velden reveló que estaba trabajando en un programa de “entretenimiento factual” para una emisora ​​del Reino Unido que utiliza IA para hablar sobre IA.

«Crear Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía», escribió Van der Velden en Instagram en respuesta al furor. «Gran parte de mi trabajo siempre ha consistido en mostrar un espejo a la sociedad a través de la sátira, y esto no es diferente».

A través de un publicista, Van der Velden declinó hacer comentarios para esta historia.

Si el objetivo de Tilly Norwood es incomodar a la gente, entonces misión cumplida. Pero no hay nada particularmente novedoso en los personajes sintéticos. No busques más, Miquela, la influencer virtual que “firmado” con CAA en 2020. Sin embargo, la idea de que una agencia contrataría a una “actriz de IA” en 2025 pareció a muchos una traición.

Se supone que los agentes deben ponerse del lado de los creativos contra los estudios, por lo que parecía que una línea de defensa estaba cediendo.

«Creo que eso es exactamente lo que ha desencadenado a la gente», dice Tricia Biggio, cofundadora y directora ejecutiva del estudio de animación con IA Invisible Universe. «Que los agentes representen personajes generados por IA como clientes se siente escandaloso».

Si bien los principales estudios están interesados ​​en utilizar la IA para mejorar los efectos visuales y acelerar la preproducción, no tienen prisa por contratar talentos de IA. Según el contrato SAG-AFTRA, los estudios deben notificar al sindicato si planean utilizar personajes sintéticos. Ninguno lo ha hecho.

«Tilly Norwood no vendrá a reemplazar a nadie en el corto plazo en una película de Hollywood», dice Mooser. “Le digo a la gente que en las habitaciones traseras de todos los estudios de la ciudad no hay ningún tipo mordiendo un cigarro diciendo: ‘Si tan solo pudiéramos hacer esto por un dólar’”.

Es más probable que los avances creativos provengan de pequeñas empresas que experimentan con herramientas disponibles en el mercado. Pero todavía existe una gran brecha entre lo que esas herramientas pueden ofrecer y una producción de Hollywood. E incluso los vídeos cortos de IA requieren mucho trabajo creativo.

«Los modelos todavía no son muy buenos», afirma Rachel Joy Victor, cofundadora de la consultora de inteligencia artificial FBRC.AI. «Está surgiendo una gran cantidad de talento nuevo que puede cerrar esa brecha. Ese talento es talento humano».

Para los artistas que utilizan la IA, el atractivo radica en ampliar su paleta creativa.

«Para mí, es una forma de difundir historias más rápido», dice Alex Naghavi, un artista de inteligencia artificial que forma parte del programa de socios creativos Runway. «No sé si los límites se han trazado claramente. Para mí se trata de originalidad. No quiero hacer algo que se parezca a Pixar o Disney. Quiero hacer algo que se sienta fresco».

El anuncio de Tilly pareció deliberadamente provocativo a muchos en la comunidad de contenidos de IA. El Universo Invisible tiene un carácter, Cuántoque hace videos musicales y tiene un contrato discográfico, y la civilización se mantiene.

«Nadie se ha enojado por eso», dice Biggio. «No creo que todo el mundo entienda que esto probablemente sea un truco para generar exageración. Y B), no va a amenazar su sustento de la forma en que piensan».

lo hace”.

Alex Ritman contribuyó a esta historia.