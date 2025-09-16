Es imposible que se cree la democracia si los partidos políticos no son democráticos

Yakarta, Viva – Coordinar al Ministro de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones Yusril Ihza Mahendra entregar partidos políticos debe abordarse mediante la revisión de la ley, tanto la ley de elecciones generales, la ley sobre los partidos políticos y la ley MD3 (MPR, RPDDPD y DPRD).

Leer también: Dasco Momento entre el Ministro de Defensa Sjafrie Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes I



Según Yusril, después de la enmienda a la Constitución de 1945 (UUD), el papel de los partidos políticos es muy grande, donde elección La legislatura solo puede ser seguida por partidos políticos y los individuos solo pueden ser nominados como presidente y vicepresidente a través de partidos políticos.



Partido Unido de Desarrollo. Foto de ilustración.

Leer también: Yusril dijo que el presidente preparó el decreto presidencial sobre la formación del equipo de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía



«Entonces, realmente tenemos que arreglar el partido porque es imposible para nosotros crear democracia si los partidos políticos no son democráticos», dijo Yusril en una conferencia de prensa después de recibir una audiencia de la Coalición de la Sociedad Civil para la codificación del proyecto de ley electoral en Yakarta el martes.

Por lo tanto, Yusril no desestimó la revisión de las tres leyes se necesita junto con la urgencia Reforma En los campos de la política, la democracia y la ley.

Leer también: Miembros del DPR El giro del jefe de la policía nacional no está incluido en la reforma, esta es la razón



El ministro coordinador, Yusril, dijo que esto también era parte de las 17+8 demandas de las personas que se esforzaron continuamente por ser cumplidas por el gobierno debido a las demandas de reformas contra la Cámara de Representantes (DPR).

«La reforma del DPR es inseparable de las reformas de la ley del partido político, la ley electoral y la ley MD3», dijo.

Anteriormente, la Comisión de la Cámara de Representantes II propuso que la revisión de la ley electoral se discutiera nuevamente en la Comisión, luego de la Agencia de Legislación DPR RI (Baleg) en el futuro cercano para revisar el Programa de Legislación Nacional 2024-2029 (Prolegnos).

«Proponemos el proyecto de ley electoral nuevamente que se discutirá en la Comisión de la Cámara de Representantes II en forma de codificación legal y/o omnibus de ley», dijo el presidente de la Cámara de Representantes II Rifqinizamy Karsayuda en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, lunes (8/9).

Explicó que la revisión de la ley electoral se llevará a cabo mediante codificación u omnibus métodos para que más tarde haya otras leyes y regulaciones que se combinarán en la revisión.

Una serie de leyes planearon ser discutidas, a saber, la ley del partido político, la ley electoral, la ley del gobierno regional y la ley MD3. (Hormiga)