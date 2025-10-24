Es hora de que los seguidores de la selección nacional de Indonesia dejen atrás a Shin Tae-yong

Jacarta – Presidente PSSI Erick Thohir preguntó a los seguidores equipo nacional de indonesia para dejar atrás al ex entrenador del equipo Garuda, Shin Tae Yong.

Lea también: Erick Thohir aumenta el presupuesto de los SEA Games 2025 de 10 mil millones de IDR a 60 mil millones de IDR y prepara 17 deportes líderes



«Si lo pienso así, tenemos que seguir adelante. Si seguimos con Patrick, entonces también seguiremos con Shin Tae Yong», dijo Erick en su declaración en Yakarta el jueves.

El puesto de entrenador en jefe de la selección de Indonesia está actualmente vacante tras la despedida del equipo de Garuda de Kluivert la semana pasada, tras no poder clasificarse para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también: Adiós para siempre, Shin Tae-yong definitivamente no entrenará a la selección de Indonesia



Los aficionados empiezan a mencionar los nombres de nuevos entrenadores que trabajan en Asia y Europa continental como candidatos ideales para dirigir la selección nacional.

Entre los varios candidatos surgió el nombre de Shin Tae-yong, quien dirigió a este equipo durante cinco años desde principios de 2020. Sin embargo, Erick enfatizó que el entrenador surcoreano estaba «en el pasado» de la selección de Indonesia y que ahora era el momento de seguir adelante.

Lea también: Erick Thohir y Anindya Bakrie trabajan juntos para construir una hoja de ruta acuática para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028



Respecto a seguir adelante, Erick también enfatizó esto en enero pasado cuando PSSI nombró a Kluivert como nuevo entrenador en reemplazo de Shin Tae-yong.

Erick, quien también se desempeña como Ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, dijo que tanto Shin Tae-yong como Kluivert tenían ventajas y desventajas.

Y a partir de la evaluación de las fortalezas y debilidades de los dos entrenadores, dijo, su partido lo utilizará para buscar nuevos perfiles de entrenador.

«(Ambos entrenadores) están en el pasado. Así que tenemos que seguir adelante, buscar un nuevo entrenador, donde veamos las fortalezas y debilidades de STY y Patrick», dijo Erick.

«Actualmente estamos buscando un perfil que, con todas las consideraciones, miramos a STY, miramos a Patrick, cuáles son sus fortalezas y debilidades, si se pueden corregir en el próximo entrenador», añadió Erick.

El hombre de 55 años reveló que encontrar un nuevo entrenador no fue fácil. Esto se debe a que la reputación de Indonesia en el ranking mundial de la FIFA sigue siendo baja porque está fuera del top 100.

«Estoy tratando de abrir la comunicación con muchas partes, porque no queremos que la percepción que ha surgido en los últimos tiempos nos dificulte encontrar un entrenador. Nuestra clasificación aún es baja, por lo que no es fácil convencer a un entrenador para que venga», explicó Erick.