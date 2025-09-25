Es hora de que el Pesantreno sea administrado por el Director General de Separados en el Ministerio de Religión.

Yakarta, Viva – El Ministerio de Religión (Kemenag) se enfrenta a grandes responsabilidades después de que los asuntos Hajj y Umrah se transfieran oficialmente a una nueva institución. La carga principal ahora radica en el fortalecimiento de la educación religiosa, una de las cuales es Pesantren. Con una serie de más de 42 mil internados y casi 11 millones de estudiantes en toda Indonesia, muchas personas consideran que es hora de que el Ministerio de Religión tenga a la Dirección General (Dirjen) de Pesantren que gestionan y fortalezca específicamente el papel de las instituciones educativas islámicas más antiguas en el archipiélago.

Viceministro de Religión, Padre Muhammad Syafii, enfatizó que la formación Director General de Pesantren No solo urgente históricamente, sino también sociológico.

Viceministro de Padrino Muhammad Syafii y ex Ministro de Religión Lukman Hakim Saifuddin

«Pesantren existió y había contribuido a la comunidad incluso antes de Indonesia. Muchos héroes de la nación del Pesantren», dijo el padre, informado desde el Ministerio de Religión Page, en el «Diálogo de los medios: internado islámico y la presencia del estado» entre el patrimonio, Jakarta, jueves (09/25/25).

Syafii también agregó que el número de Pesantren y Santri que eran tan grandes necesitaban un contenedor institucional más fuerte.

«El número de pesantreno en Indonesia alcanza más de 42 mil con casi 11 millones de estudiantes. Esta cifra es muy significativa, por lo que necesita instituciones más fuertes para acomodar las necesidades de Pesantren», continuó.

En la misma ocasión, Syafii consideró que el pesantreno tenía tres funciones principales: educación, da’wah y empoderamiento comunitario. Sin embargo, hasta ahora la nueva función más destacada de la educación. Por lo tanto, enfatizó la necesidad de fortalecer el papel de Pesantreno en Da’wah moderado y el empoderamiento comunitario a través de una estructura institucional más enfocada.

«Pesantren es la madre biológica del nacimiento de esta república. Por lo tanto, debemos fortalecer su institución a través de un director general separado», dijo.

El diálogo de los medios del Ministerio de Religión tiene: Pesantren y asistencia estatal

Lo mismo fue transmitido por el ex ministro de religión, Lukman Hakim Saifuddin. Hizo hincapié en que la relevancia de la presencia de la Dirección General de Pesantren. Según él, el reconocimiento estatal de Pesantren no es solo el reconocimiento, sino también la protección y la facilitación para que Pesantren sea más firme en la realización de sus roles históricos.

«Pesantren siempre ha llevado a cabo tres funciones: educación, da’wah y empoderamiento comunitario. Por lo tanto, el reconocimiento estatal a través de la ley no es solo una forma de reconocimiento, sino también protección contra la existencia e independencia de Pesantren», dijo.

Lukman agregó, una de las almas de Pesantren era el nacionalismo, por lo que la presencia de la Dirección General de Pesantren sería muy estratégica para mantener la moderación religiosa en Indonesia.

«No hay pesantreno que no sea nacionalista. La moderación está en el medio y el estado tiene interés en confirmar eso», dijo.

Mientras tanto, en el mismo evento, el Director del Ministerio de Religión Pesantren, dijo Basnang, reveló que el discurso sobre la formación de la Dirección General de Internaces islámicos ha surgido desde 2017. De hecho, varias facciones de DPR como PPP y PKB han alentado el nacimiento de la Ley Pesantren. Sin embargo, la formación de la Dirección General aún se retrasa porque se considera que no cumple con los requisitos institucionales.

Basnang subrayó, el apoyo estatal sigue siendo importante para que la función del pesantreno sea más óptima.

«Cuando se ha realizado la formación de la Dirección General de Internaces islámicos, el fortalecimiento de la Da’wah y la función de empoderamiento pueden ser más óptimos», dijo.

Agregó que el país ahora ha prestado atención a través de varios programas de afirmación, que van desde becas Santri, programas de habilidades para la vida, hasta servicios gratuitos de salud y alimentación. Pero según él, la sostenibilidad del programa será más fuerte si es apoyada por el propio Director General.

«En el pasado, Pesantren luchó por el país, ahora el país está presente para Pesantren», concluyó Basnang.