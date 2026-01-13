Es hora de practicar lo que predicas.







Lady Flora se dio cuenta de que Sir PM había sugerido un horario más temprano de lo habitual para su paseo de fin de semana. Ella sabía por qué. era el próximo elecciones cívicasel tan esperado proceso democrático para ayudar a la ciudad a mejorar en todos los aspectos en un mundo que cambia rápidamente. Ambos habían decidido reunirse en el Oval Maidan. Les ofrecía paz y tranquilidad en comparación con una carretera, así como una impresionante vista de 360 ​​grados de algunos de sus lugares favoritos. Era el lugar ideal para discutir los puntos clave de su expediente antes del día D.

Se dio cuenta de que Sir PM caminaba con más determinación que su habitual paso relajado la mayoría de los fines de semana. Esta fue una charla importante, después de meses y, de hecho, años de discutir los temas que debían abordarse en estas elecciones. «Espero seriamente que los corporaciones recién elegidos hayan examinado detenidamente los problemas de la ciudad y hayan desarrollado soluciones prácticas a largo plazo. Me gustaría que lo usaran como base para su propio proceso de pensamiento cuando se trata de ejecutar sus manifiestos. Sabes, tengo la esperanza de que, a pesar del escepticismo en torno a su intención, tomen nota de ello y mantengan al ciudadano al frente y al centro», le dijo el Primer Ministro a su amigo, mientras extendía una hoja de papel, que estaba repleta de datos que él había escrito meticulosamente en su máquina de escribir Edison-Mimeograph.

Lady Flora miró atentamente la lista. «Pheroze, ¿no deberíamos reafirmar una versión abreviada para nuestra lectores?” preguntó ella. “Por supuesto. «Esta es una referencia para que charlemos en esta agradable tarde de enero», aseguró Sir PM, mientras la miraba. «Quieres decir, la calma antes de la tormenta», le guiñó un ojo Lady Flora, y agregó: «¿Empezamos?».

Sir Pheroze comenzó: «En primer lugar, creo que se deben abordar los peligrosos niveles de contaminación del aire. Ha alcanzado índices alarmantes. Yo personalmente he sido víctima de ello, al igual que mi familia de SoBo, así como nuestros primos en Bandra. Seguimos pensando que nunca obtendremos la infame etiqueta de Delhi, pero un desastre está justo a nuestras puertas. Las soluciones ad hoc que los dioses cívicos han estado implementando no tienen sentido. Un plan respaldado por la ciencia ideado por académicos y expertos en clima es la necesidad del momento. La ciudad necesita un equipo fuerte para garantizar que no nos quedemos boquiabiertos ante un desastre cuando sea demasiado tarde”.

Mientras el dúo caminaba por el maidan verde bordeado de árboles, surgió otro tema ambiental para debatir. «Pheroze… mire la cubierta verde aquí; es notable cómo los ciudadanos de la zona se unieron y se aseguraron de que los árboles no fueran talados sin pensar. Que sea parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una bendición. Es bastante común en el resto de la ciudad y los suburbios, como este periódico ha estado informando diligentemente en sus páginas. Pero creo que no hay suficientes organismos de control para garantizar que las autoridades, los constructores y los privados no tengan las manos libres cuando se trata de reduciendo nuestra cubierta verde amenazada, ya sean los manglares, el bosque de Aarey y Parque Nacional Sanjay Gandhi y otros frágiles pulmones verdes. Ser una ciudad costera no facilita las cosas. La rendición de cuentas y la concienciación sobre las consecuencias de la disminución de la cobertura verde son esenciales”.

«El desarrollo de infraestructuras es otra gran preocupación. Si bien ahora se está implementando a un ritmo decente, es necesario hacer mucho más», se lamentó Sir PM, y agregó: «Me atrevo a decir que en mi época, Bombay estaba mejor equipada para atender a los viajeros. Hoy, a pesar de la apertura de líneas de metro, más trenes locales y estaciones de ferrocarril, parece inadecuado. El aumento de la población en los suburbios y en los suburbios extendidos, los escombros, las reparaciones perennes de las carreteras, el desorden senderos… el público está preocupado por todos estos problemas no resueltos. La red ferroviaria local necesita una revisión masiva, al igual que los servicios de autobús BEST, dos de los medios de transporte público más antiguos y confiables de la ciudad. La clase media trabajadora es la que se lleva la peor parte.

Señora Flora Sacó una pequeña nota, provocando una mirada curiosa de su amiga. «¿Qué es esto?» preguntó. «Recuperé esto de mi diario, que llevé durante los días oscuros del encierro. Había anotado mis observaciones de esos tiempos. Recuerdo cómo la ciudad se vio afectada por una cantidad aterradora de casos y, peor aún, víctimas. Creo que, si bien los legisladores finalmente pudieron navegar en el precario escenario, tartamudearon durante la mayoría de las fases, pero necesitamos desesperadamente atención médica asequible. No podemos olvidar cómo la pandemia puso a la ciudad de rodillas. Los centros temporales fueron salvavidas, pero ¿qué pasa con un ¿Solución a largo plazo? No tenemos los medios para ofrecer atención médica accesible y de bajo costo para una ciudad tan grande donde la mayoría son ciudadanos de clase media y media baja”.

Por último, ambos coincidieron en que la ciudad necesitaba mejores instalaciones para sus niños y personas mayores: espacios verdes abiertos que sean seguros y limpios, guarderías asequibles, así como residencias y hospicios para personas mayores. “Se lo debemos a ellos”, asintieron.

El señor Primer Ministro, como lo hizo vestido de abogado, lo firmó con estilo: «Ahora es el momento de que las corporaciones se den cuenta de que cada voto debe ganarse. Como ciudad, nunca debemos olvidar. Nos han decepcionado con demasiada frecuencia y debemos pensar antes de emitir nuestro voto».

