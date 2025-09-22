Es hora de dejar solo los árboles de la ciudad y dejarlos prosperar







A pesar de la orden del Tribunal Superior de Bombay que prohíbe el uso de árboles para fines comerciales o decorativos, se producen violaciones descaradas a través de la Kalyan-Dombivli Municipal Corporation (KDMC) Área. Desde pancartas y accesorios de iluminación hasta uñas y cables golpeados en troncos de árboles, estos actos no solo son ilegales sino también destructivos.

En las carreteras concurridas como Phadke Road, los vendedores ambulantes se ven usando árboles en la carretera para colgar ropa con cuerdas y uñas. En Tilak Road, cerca de Brahman Sabha, un puesto de comida chino local ha adornado árboles con iluminación, mientras que las ferreteras cercanas han seguido su ejemplo, según nuestro informe.

Estas actividades violan el Maharashtra (Áreas urbanas) Ley de protección y preservación de los árboles y, más críticamente, desafían el fallo del Tribunal Superior que prohíbe cualquier daño o modificación a los árboles públicos. Sin embargo, las violaciones continúan sin control en ausencia de monitoreo de rutina o sanciones estrictas.

Un funcionario del departamento de jardinería de KDMC admitió que si bien tales actividades están prohibidas, la aplicación es lenta. Nuestros árboles, los pocos que hemos dejado en Mumbai, se han convertido en plataformas convenientes para vallas publicitarias.

Hamming uñas y cables, las barras en los troncos de los árboles se han vuelto comunes. Las luces en los árboles estaban generalizadas hace algún tiempo. Aunque mitigado hasta cierto punto, esto no se ha seleccionado por completo.

Los líderes promocionan la conciencia ambiental. Gritan desde los tejados acerca de disminuir la huella de carbono y posan para imágenes con paneles solares instalados en edificios.

Medidas punitivas y más conciencia a través de las redes sociales campañas ayudará a los aspectos preventivos y reactivos.





