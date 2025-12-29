Es hora de cambiar, ¡escúchate a ti mismo!





VIVA – Antes del Año Nuevo, hay muchos propósitos que queremos lograr. Uno de ellos está relacionado con cambiar uno mismo para mejor. Si antes estabas demasiado ocupado pensando en los sentimientos de otras personas, esta vez tienes que cambiar.

Está bien si actúas de forma egoísta de vez en cuando para mantenerte «cuerdo». A tres días del cambio de 2026, hay varias actitudes que debes tomar. ¿Cualquier cosa? Es bueno que puedas reflexionar sobre las predicciones. zodíaco hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, como se informa en la página del Hindustan Times.

Aries (21 de marzo a 20 de abril)

Deja de pensar tanto en cómo complacer a todos y empieza a decir lo que realmente sientes. No es necesario buscar conflictos para ser escuchado, pero tampoco es necesario permanecer en silencio para mantener el ambiente en calma. La paz interior proviene de la honestidad, no de ser la persona que agrada a todos. Cuando eres tú mismo, las personas adecuadas siempre estarán a tu lado. Está bien si no todos entienden tu camino en la vida, no naciste para minimizarte para que otras personas se sientan cómodas.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Aunque tu mente se sienta llena de ideas en este momento, hoy te brinda la oportunidad de respirar un poco más tranquilo. Serás más claro si te das espacio para estar en silencio y pensar las cosas lentamente. No siempre es necesario tener razón o tener todas las respuestas. A veces, un pequeño y sutil cambio de perspectiva es en realidad el comienzo de un nuevo capítulo. Permítase explorar nuevas ideas sin cerrarlas ni juzgarlas inmediatamente antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse.

Géminis (21 de mayo a 21 de junio)

En lugar de reaccionar inmediatamente, intenta detenerte un momento y respirar. Puede que sientas ganas de tomar una decisión de inmediato, pero los resultados serán mejores si le das espacio y un poco de calma. Si algo le parece urgente, espere unos minutos antes de actuar. No es necesario estar siempre activo o mantener la conversación. A veces, ser un observador es realmente mejor. Por el momento, no hacer nada y ordenar sus pensamientos es una buena elección.

Página siguiente Cáncer (22 de junio – 22 de julio) Te darás cuenta de que cuando tu hogar o lugar de trabajo realmente te refleje, tu mente se sentirá más liviana. Este es un buen momento para hacer limpieza, no sólo física sino también energética. Deshazte de documentos antiguos, pensamientos desordenados y carga emocional que aún conservas. El entorno que te rodea influye mucho en tu estado de ánimo, más de lo que crees. Un poco de orden puede cambiar tu energía y hacer que todo vuelva a sentirse fresco.









