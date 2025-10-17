Es fundamental para el recorte de transferencias regionales, el gobierno local analiza la FMH y recorta las asignaciones de ASN

Jacarta – Los gobiernos regionales están empezando a sortear los recortes presupuestarios. transferir central a regional el próximo año. También está previsto implementar una serie de planes de eficiencia.

Por ejemplo, el Gobierno de la Regencia de Cilacap, en Java Central, está revisando una serie de medidas de eficiencia, incluida la implementación del trabajo desde casa (FMH) para los funcionarios públicos estatales (ASN). Se sabe que las transferencias a las regiones desde el gobierno central alcanzarán los 393 mil millones de rupias en 2026.

El regente de Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dijo en Cilacap el viernes que el gobierno del distrito debe reajustar la dirección de su política financiera.

«La transferencia de fondos a las regiones es segura, ya provienen del gobierno central. Lo hemos reducido en 393 mil millones de IDR. Por lo tanto, actualmente estamos escribiendo una carta al DPRD sobre los cambios, porque cuando se preparó la KUA-PPAS (Política Presupuestaria General y Prioridades Temporales del Techo Presupuestario), el techo todavía se basaba en la cifra de 2025», dijo.

Ilustración de ASN Inmigración conmemorando el Día de la Madre

Dijo que la reducción de la financiación central resultó automáticamente en una reducción de una serie de programas y actividades del Gobierno de Cilacap Regency. Uno de los pasos en estudio es la adaptación de las prestaciones basadas en ASN actuación.

«Los programas automáticamente disminuirán, las actividades disminuirán y muchas otras cosas. Una de ellas es la posibilidad de que reduzcamos las asignaciones de ASN porque se basan en el desempeño. Si las actividades disminuyen, las asignaciones también tendrán que ajustarse», dijo.

A pesar de enfrentar restricciones fiscales, dijo que los tres sectores principales, a saber, educación, salud e infraestructura, siguen siendo prioritarios, por lo que no experimentarán recortes presupuestarios.

«Estoy tratando de garantizar que estos tres sectores no disminuyan. Cambiaremos nuestra estrategia, tal vez todavía habrá déficit, pero la principal prioridad debe ser la seguridad», subrayó.

Según él, el Gobierno de Cilacap también está tratando de aumentar el Ingreso Original Regional (PAD) optimizando los activos gubernamentales improductivos para cubrir el déficit presupuestario.

En este sentido, admitió que había asignado al Asistente de Administración General y su equipo para ofrecer activos improductivos del gobierno regional para que pudieran ser utilizados como oportunidades de negocios.

Además de la eficiencia del gasto, los gobiernos locales implementarán una política de la FMH de uno o dos días por semana para que las ASN reduzcan los costos operativos, como la electricidad y las necesidades rutinarias de oficina.

«Tal vez en una semana tengamos uno o dos días de trabajo desde casa para reducir la carga de electricidad y las compras rutinarias, de modo que pueda desviarse a programas prioritarios», dijo.