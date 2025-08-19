Es fácil para los jóvenes escritores ‘SNL’ hacer que las ideas derriben

Bob Odenkirk Aprendió una valiosa lección para «Mr. Show» durante sus días escribiendo sobre «Saturday Night Live. «

Durante un episodio reciente de Variedad‘s «Conozca sus líneas«, Odenkirk dijo que él y el coanfitrión David Cross crearon un ambiente de» libertad increíble «para los escritores de» Sr. Espectáculo.» Esto se debió a que trabajaba en «SNL», Odenkirk dijo que era «muy fácil» que los nuevos escritores obtuvieran sus ideas rápidamente «derribados» por los empleados veteranos antes de que tuvieran la oportunidad de explicarse por completo.

«Todo lo que aprendí en ‘SNL’ que nunca pude usar cuando escribí en ‘SNL’, solía hacer ‘Mr. Show'», recordó Odenkirk. «En ‘SNL’ fue muy fácil, especialmente para los escritores jóvenes, para que sus ideas derriben muy rápidamente por escritores mayores».

Odenkirk agregó que una vez que fue a trabajar en «Mr. Show», él y Cross se aseguraron de darle a todos sus empleados una oportunidad justa para compartir sus ideas.

«Cuando fui a ‘Mr. Show’ y estaba a cargo allí con David Cross, de alguna manera hice una regla que no derribes nada», dijo Odenkirk. «Tienes que hablar sobre todo. Tienes que comprender completamente la idea del escritor antes de dejarla ir. Así que fue bueno aprender qué no hacer de ‘Saturday Night Live'».

«Mr. Show» se ejecutó durante 30 episodios en cuatro temporadas de 1995 a 1998. La serie de comedia de bocetos subversiva ganó cuatro nominaciones al Emmy durante su carrera en HBO.

Fuera de Odenkirk y Cross, «Mr. Show» también protagonizó Tom Kenny, John Ennis, Jay Johnston, Paul F. Tompkins, Jill Talley y Brett Paesel.

Mira la aparición completa de Odenkirks en Variedad«Sabe sus líneas» a continuación.