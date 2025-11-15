Es fácil encontrar sus necesidades de motos de carreras en IMHAX 2025

Jacarta – Exposición de accesorios de indumentaria y cascos de motocicleta Pameran Indonesia (IMHAX) El Salón 2025 se celebrará nuevamente en Yakarta como un evento anual para los amantes de las dos ruedas y los actores de la industria del posventa.

El evento, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre de 2025 en el edificio Smesco, presenta una variedad de los últimos productos de varias marcas locales e internacionales, que van desde cascos, indumentaria y componentes de alto rendimiento para bicicleta de carreras y de gira.

Uno de los participantes que llamó la atención de los visitantes este año fue One3 Motoshop, que reunió a dos reconocidas marcas de Japón, Active y Galespeed. La presencia de ambos añade color al segmento de componentes de alto rendimiento en la exposición.

«El mercado de Galespeed es para piezas de alto rendimiento, para carreras y principalmente piezas de frenado», dijo Herman Sumedha de B2B Marketing One3 Motoshop, cuando se reunió VIVA Automotriz en el estadio IMHAX 2025.

Para los fanáticos de la velocidad, los nombres Active y Galespeed seguramente les resultarán familiares. Ambas marcas son conocidas por sus productos superiores, como ruedas forjadas, cilindros de freno maestros y diversos componentes de control premium que suelen utilizar equipos de carreras y constructores profesionales en todo el mundo.

Su reputación de ofrecer productos de alta precisión lo convierte en la elección de los ciclistas que priorizan el rendimiento y la confiabilidad.

A través de su participación en IMHAX 2025, One3 Motoshop busca ampliar el alcance de productos premium del mercado de repuestos en Indonesia. Esta exposición es también un medio para presentar los estándares internacionales de componentes de carreras a los consumidores y a la creciente comunidad automovilística local.

Los visitantes que visiten el stand de One3 Motoshop pueden ver directamente varios productos superiores Active y Galespeed, así como consultar con el equipo técnico sobre las necesidades de sus respectivos vehículos. El rango de precios ofrecido varía, desde 500 mil IDR hasta 9 millones de IDR, según el tipo y las especificaciones del producto.