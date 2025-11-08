Es extraordinario en tiempos difíciles

Londres, VIVA – Antes del partido candente de la Semana 11 de la Premier League 2025/2026 entre Tottenham Hotspur Y manchester unidoGerente de los Spurs Tomás Frank elogió enormemente al técnico de los Red Devils, Rubén Amorim. Según él, Amorim demostró un carácter extraordinario porque fue capaz de sobrevivir en situaciones difíciles y ahora ha hecho que MU vuelva a ser competitivo en la cima.

«Creo que Rubén y su cuerpo técnico han hecho un muy buen trabajo. Obviamente este es un año difícil para ellos y también para él. Realmente lo admiro, poder atravesar momentos difíciles con tantos obstáculos y mantenerse concentrado, eso es extraordinario», dijo Frank en una conferencia de prensa previa al partido en el Tottenham Hotspur Stadium, el sábado 8 de noviembre de 2025.

La temporada pasada fue un duro periodo de adaptación para Amorim en Old Trafford. Aunque consiguió que MU terminara en el puesto 15 de la Premier League, el técnico portugués mantuvo la confianza de la dirección gracias a su éxito al llegar a la final de la Europa League. Ahora, ese arduo trabajo está empezando a dar frutos.

El Manchester United ha parecido mucho más estable esta temporada y ahora está en el octavo lugar de la clasificación con una colección de 17 puntos, los mismos que el Tottenham en el sexto lugar, sólo detrás por diferencia de goles. Los Red Devils también están en una tendencia positiva, invictos en los últimos cuatro partidos de la Premier League, incluidas tres victorias consecutivas que elevaron la moral del equipo.

Por otro lado, el Tottenham todavía no es consistente. En los últimos cuatro partidos, el equipo de Thomas Frank consiguió dos victorias y dos derrotas. Sin embargo, los Spurs tienen un historial impresionante en encuentros contra MU. Están invictos en los últimos siete partidos contra los Red Devils, incluidas victorias en la final de la Europa League y en el último encuentro de la Premier League.

«Actualmente casi todos sus jugadores clave están disponibles y él (Amorim) ha encontrado su equipo principal. Jugaron casi con el mismo equipo en los últimos cuatro o cinco partidos, así que sabemos a qué nos enfrentaremos», dijo Frank evaluando la fortaleza de MU.

Este partido también es un reencuentro para Thomas Frank y su ex compañero de equipo en Brentford, Bryan Mbeumo. El jugador camerunés es ya una de las principales armas del MU con cinco goles en 11 partidos esta temporada. Frank dijo que estaba orgulloso de ver el desarrollo de Mbeumo, que ahora viste el uniforme de uno de los clubes más grandes del mundo.