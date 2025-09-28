Washington DC, Viva – Presidente Donald Trump ha firmado el comando ejecutivo que transfirió la operación Tiktok En los Estados Unidos (COMO) a los inversores internacionales del país.

Leer también: Discutiendo el acuerdo sobre Gaza con Oriente Medio, Trump: los rehenes deben ser liberados



Afirmó haber hablado con el presidente Porcelana Xi jinpingquien, según los informes, pidió a Trump que «continuara».

Tiktok, que es propiedad de la tecnología de Bytedance de China, se ha vuelto muy popular entre los adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses a fines de 2010.

Leer también: Más popular: competencia feroz en el equipo nacional indonesio, Donald Trump, evita que el equipo nacional israelí condenado a la FIFA



Ahora, la aplicación tiene alrededor de 170 millones de usuarios allí. Su rápido crecimiento desencadena las preocupaciones de que la ley china puede permitir que Beijing acceda a los datos de los usuarios estadounidenses.

Donald Trump trató de prohibir a Tiktok en su primer mandato, pero fue bloqueado por el tribunal de los Estados Unidos.

Leer también: Donald Trump no permite que Israel Caplok Oeste



Tiktok está prohibido del aparato del gobierno de los Estados Unidos en 2022, y dos años después, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección Ciudadana Americana de las solicitudes controladas por enemigos extranjeros.

Esto requiere que el propietario de Tiktok en China, a saber, la tecnología de bytedance, se desintegue a más tardar en enero de este año o se enfrente al cierre nacional, como se cita en el sitio Rusia hoyDomingo 28 de septiembre de 2025.

Desde que regresó al cargo, Donald Trump ha retrasado repetidamente esta fecha límite de tiempo. El 25 de septiembre de ayer, Trump ordenó que el negocio de Tiktok en los Estados Unidos estuviera bajo el control de una nueva compañía con sede en su país.

La orden determina el paso como una «desinversión que cumple con los requisitos» basados ​​en la ley en 2024 y prohíbe cualquier «relación operativa» con la tecnología de byte, incluida la cooperación en el algoritmo o compartir datos personales. La fecha límite para la desinversión se ha pospuesto hasta el 20 de enero de 2026.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, evaluó que la nueva compañía valía US $ 14 mil millones (RP234 billones), una cifra muy por debajo de los analistas estimados para el negocio de Tiktok en los Estados Unidos.

Donald Trump dijo que el fundador y jefe ejecutivo de Dell, Michael Dell, propietario de Fox News, Rupert Murdoch y varios otros inversores de clase mundial «serían parte del acuerdo y controlarían aproximadamente la mitad de la empresa conjunta.

Mientras tanto, la tecnología de bytedance mantendrá sus acciones en un 20 por ciento. El comando ejecutivo de Trump también coloca el algoritmo de recomendación de Tiktok bajo el control de los Estados Unidos, con supervisión del socio de seguridad de su país.

Beijing criticó a los esfuerzos de desinversión de Donald Trump anteriores en 2020 como «coerción económica». Sin embargo, esta vez, Trump afirmó haber recibido la aprobación de Xi Jinping.

«Discutimos bien. Le dije lo que hicimos y él dijo: Adelante», explicó.

Aun así, JD Vance agregó que todavía había algunos rechazos del lado chino, pero enfatizó que Washington estaba comprometido a mantener a Tiktok operando mientras mantenía los datos personales de sus ciudadanos.