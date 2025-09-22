¿Es esta la razón por la que Meiza Aulia Kekeh pidió un divorcio de Eza Gionino?

VIVA – Conferencia principal Eza gionino Y Meiza aulia Celebrado hoy, lunes 22 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso de Cibinong en West Java. Para el juicio inaugural del segundo divorcio de hoy está programado para la mediación.

Basado en la declaración del abogado de Meiza Aulia, Rendy Rumpea explicó que, por los resultados de la mediación de hoy, los dos habían acordado con tres cosas principales. El acuerdo estaba relacionado con el divorcio, la custodia de los hijos, con la obligación de vivir para los niños de Eza Gionino.

«Alhamdulillah, alabado a Dios hoy, todo sin problemas.

Además, relacionado con el deseo de Eza Gionino de poder mantener su hogar con Meiza. Rendy afirmó no poder dar una respuesta, pero en base a los resultados de la mediación actual, se acordó el divorcio.

«Lo veremos más tarde. Pero por los resultados de la mediación ya hay un acuerdo parcial que transmito», dijo.

Mientras tanto, relacionado con el tema de la infidelidad de la violencia doméstica, que se dice que es la razón por la que Meiza demandó por el divorcio Eza Gionino. El abogado de Meiza era reacio a comentar más.

«No podemos responder eso», dijo.

Por otro lado, relacionado con el sustento nominal del mismo niño, Rempy afirmó que no podía mencionarlo. Pero ciertamente el cliente enfatizó que la vida del niño se basa en la capacidad financiera de Eza Gionino. Del mismo modo con el dinero del Iddah dado por EZA a Meiza.

«No hemos podido llegar, es solo que hemos acordado de acuerdo con la capacidad de Mas Eza. Iddah también tiene un acuerdo con la capacidad con Mas Eza. Decenas de millones realmente, no hasta (Rp. 50 millones)», dijo Rendy.

Relacionado con el próximo horario de juicio, dijo que Rendy se llevará a cabo el próximo 20 de octubre con la agenda de presentar resultados de mediación al panel de jueces.

Para obtener información, Eza Gionino y Meiza Aulia se casaron en 2018. Después de casi 7 años de fomentar un hogar, el pasado agosto Meiza solicitó el divorcio ante el Tribunal Religioso de Cibinong en Java Occidental. Desde su segundo matrimonio, tres hijos fueron bendecidos.