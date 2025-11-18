Es el momento de brillar de Ariana Grande

Oz nunca se ha sentido más grande y poderoso que en “Wicked: For Good”. Donde la primera entrada en director. Empleos HombresLa exuberante película de dos partes logró cautivar al público el otoño pasado, su seguimiento más familiar ofrece lo que podríamos llamar el «factor sorpresa», como en: Gracias a Dios, no lo arruinó. A estas alturas, el mundo ha sido construido, y Chu y compañía son libres de ofrecer la mejor defensa de las brujas en este lado de “The Crucible”, llegando incluso a mejorar el material original en el proceso: no la novela de principios de siglo de L. Frank Baum, sino el exitoso musical de Broadway basado en el bestseller revisionista de Gregory Maguire.

La emotiva historia “no contada” de cómo Elphaba, de piel verde (Cynthia Erivo) fue villanada injustamente, y la amistad que finalmente la redimió (con Ariana Grande‘s Glinda rosa brillante), dura casi cinco horas en total, sin contar el intermedio de un año. Tratar las dos mitades como películas separadas ha servido efectivamente para “eventizar” el musical de Hollywood, que parecía un género enfermo hasta que “Wicked Part 1” obtuvo tres cuartos de billón de dólares.

Con tanto verde para animarlos, Chu y su talentoso grupo regresan a la Ciudad Esmeralda, de donde Elphaba fue recientemente exiliada, después de exponer al Mago (Jeff Goldblum) como el charlatán que es. Dorothy aún no ha aparecido, y lo hará, aunque esta narración encantada sólo está interesada nominalmente en la “granjera muish” tan famosamente interpretada por Judy Garland.

En cambio, “Wicked” se centra en la disputa digna de JK Rowling entre brujas y magos, cuya bondad y maldad relativas cambian constantemente. En lo que respecta a los Ozianos, sólo Elphaba es malvada, aunque la situación detrás de escena es considerablemente más complicada. La película también ofrece nuevas historias sobre el origen de los compañeros de viaje de Dorothy (el León Cobarde, el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata) que sirven para explicar su animosidad colectiva hacia la llamada Bruja Malvada del Oeste.

Buena suerte a cualquiera que vea “Wicked: For Good” sin haber visto primero la película anterior, ya que Chu continúa justo donde lo dejó, lanzando al público a una espectacular celebración de la Ciudad Esmeralda. En el escenario, el segundo acto se desarrolló en menos de una hora y carece de una canción tan fuerte como “Defying Gravity”, lo que hace que ver el segmento apresurado y lleno de trama sea una decepción para muchos, en comparación con la historia de fondo más completa de cómo Elphaba se hizo amiga de Glinda la Buena. La película soluciona una queja común del programa, dándoles a la pareja más escenas (y canciones) juntas en esta recta final, que ahora se siente como una historia sólida en sí misma.

De las dos brujas, sólo Elphaba tiene el don de la magia. También tiene en su poder la Grimmerie, un antiguo libro de hechizos que suele resultar contraproducente; de ​​ahí el solo de examen de conciencia de Erivo, “No Good Deed”, en el que la frustrada Elphaba decide que también podría abrazar su reputación de malvada. Mientras tanto, Madame Morrible (Michelle Yeoh) ha puesto a todo Oz en su contra, desde los monos voladores hasta la hermana de Elphaba, Nessarose (Marissa Bode). El ascenso de este último a un cargo público tiene consecuencias desafortunadas tanto para los animales como para los Munchkins, lo que lleva a una ruptura cruel con el alguna vez afable Boq (Ethan Slater).

Cuando se abre la Parte 2, el icónico Yellow Brick Road está en construcción. Elphaba se opone al uso de mano de obra animal para la tarea y se abalanza sobre su escoba para liberar a varias bestias de carga. No debemos olvidar que el Mago ha estado tratando a todos los animales parlantes de Oz como chivos expiatorios, expulsando a criaturas distinguidas como el Dr. Dillamond de Peter Dinklage (por muy buena cabra que parezca) de posiciones de respeto. En la Kristallnacht de la película, con clasificación PG, soldados elegantemente vestidos de verde los rodean de la misma manera que los camisas pardas lo hicieron una vez con los judíos de Europa, lo que convertiría a Morrible, productor de propaganda, en el equivalente mundial de Joseph Goebbels.

Tales comparaciones no son accidentales, aunque “Wicked” critica aún más agudamente la política del mundo real, presentando a su Mago como un “viejo feriante sabio” que ha engañado a sus seguidores con tanta “blarney” que les han lavado el cerebro demasiado para creer cuando se les muestra la verdad. Tal como se presenta en la canción visualmente deslumbrante pero inconfundiblemente desilusionada de la película, “Wonderful”, el testimonio del Mago no se parece demasiado sutilmente a cierto vendedor ambulante en jefe con un don para oscurecer las líneas entre la realidad y la ficción o, como lo expresa más románticamente el soñador Príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), “No es mentir. Es ver las cosas de otra manera”.

La observación de que los líderes son capaces de manipular a las masas estuvo al frente y al centro del clásico de 1939. Y, sin embargo, los coguionistas Winnie Holzman y Dana Fox añaden más de una hora de valioso material al libro de Holzman en Broadway (más dos canciones nuevas), al tiempo que afinan lo que tales prácticas engañosas significan para los espectadores contemporáneos.

Incluso la idealista Elphaba parece estar de acuerdo en que los plebeyos no pueden soportar la verdad, reconociendo que explotar su reputación injustamente malvada puede hacer algo bueno. Esa es la razón por la que insiste en que Glinda no haga nada para corregir el registro después de que Dorothy haga el acto (no hay spoilers, ya que no es solo cómo termina la película clásica sino también dónde comienza “Wicked Part 1”).

Hablando emocionalmente, los temas más conmovedores de la película tienen que ver con la durabilidad de la amistad (nada como dejarle una casa a la hermana para probar ese vínculo) y las virtudes del cambio. Mientras que Grande tuvo un papel relativamente unidimensional que desempeñar en la Parte 1, Glinda ahora enfrenta una evolución compleja, mostrando fragilidad en la nueva canción, «The Girl in the Bubble», y algo mucho más matizado que la simple ira cuando Fiyero toma la decisión que le costará el cerebro.

Se podría argumentar que la primera película fue la historia de cómo Elphaba llegó a tener poder, mientras que esta trata sobre la redención de Glinda y, sin embargo, ninguna de las dos mitades funciona sin el compromiso total de ambas partes. Con ese fin, Erivo también obtiene una canción original, “No Place Like Home”, que le da un nuevo significado al famoso mantra de Dorothy: Elphaba no quiere retroceder sino avanzar, para impulsar el lugar inaceptable del que proviene hacia un futuro más inclusivo.

Entre las satisfacciones de la segunda película se encuentran relatos más detallados de cómo Scarecrow y el Hombre de Hojalata quedaron maldecidos, así como una lucha de brujas demoledora y prolongada. Los decorados de estilo art nouveau y los trajes ornamentados son nada menos que sorprendentes, aunque la película se basa más en efectos virtuales, evitando las técnicas que hicieron que la combinación de elementos prácticos y virtuales fuera tan perfecta la última vez. Las emociones son reales; todo lo demás es magia cinematográfica, que representa dónde nos encontramos ahora (en la cúspide de la artificialidad) para bien o para mal.