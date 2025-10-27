¿Es el 28 de octubre de 2025 un feriado nacional para el Día del Compromiso Juvenil? Esta es la explicación oficial de la 3 SKB Ministerial

Jacarta – Es 28 de octubre ¿Fiesta Nacional 2025? Como sabemos, cada 28 de octubre la nación indonesia conmemora uno de los momentos importantes de la historia de la lucha nacional, a saber, Hari Compromiso juvenil. Este año, la conmemoración del 97º Compromiso Juvenil se celebrará el martes 28 de octubre de 2025, con el tema «Los jóvenes se mueven, Indonesia se une».

Este tema describe el espíritu de colaboración entre generaciones y sectores para construir la gloria de Indonesia en el futuro.

Sin embargo, en medio de este espíritu de nacionalismo, surgen preguntas que a menudo plantea el público,

¿Será el 28 de octubre de 2025 un feriado nacional?

Según el Decreto conjunto (SKB) de tres ministros sobre feriados nacionales y licencias colectivas en 2025, firmado por el Ministro de Religión, el Ministro de Recursos Humanos y el Ministro de PANRB, el 28 de octubre de 2025 no está incluido en la lista de feriados nacionales o licencias colectivas.

Esto significa que el Día del Compromiso de la Juventud no es feriado y que todas las actividades del gobierno, la educación y el sector privado continúan como de costumbre. Sin embargo, el espíritu no es menos importante que otros días festivos nacionales que son fechas rojas.

Directrices de implementación del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia

Como forma de respeto al espíritu de la juventud de 1928, el Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora RI) publicó Directrices para la implementación de la conmemoración del 97º Día del Compromiso de la Juventud en 2025.

En estas pautas, se recomienda al público lo siguiente:

Ice la bandera roja y blanca en cada vecindario el martes 28 de octubre de 2025. La bandera se iza simultáneamente en toda Indonesia, incluidas oficinas gubernamentales, instituciones educativas, empresas privadas e incluso representantes de Indonesia en el extranjero.

Realización de Ceremonia de Bandera a las 08.00 hora local. Se espera que la ceremonia sea solemne y sencilla, adaptándose a las condiciones y capacidades de cada organismo o institución.

Fomentar una atmósfera de nacionalismo a través de los medios de comunicación. El Ministerio de Juventud y Deportes convoca a estaciones de televisión, radio y medios digitales a transmitir himnos nacionales y marchas juveniles, así como a publicar contenidos creativos como videos cortos, carteles, pancartas, folletos y memes con temática juvenil.

Fomentar la participación de las generaciones jóvenes en actividades sociales y de innovación. Se espera que los jóvenes sean la fuerza impulsora de actividades positivas como la acción social, las campañas medioambientales, la alfabetización digital y el espíritu empresarial.

La conmemoración oficial del 97º Día del Compromiso de la Juventud de este año también se llevará a cabo mediante una Ceremonia de la Bandera Nacional centrada en las capitales de provincia, distritos y ciudades de toda Indonesia. Por lo general, al momento culminante del evento nacional asisten funcionarios estatales, líderes juveniles y representantes de organizaciones juveniles.