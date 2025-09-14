Es dinero más importante que 26 vidas perdidas en el ataque de Pahalgam: Owaisi Slams BJP







Criticar el Partido Bharatiya Janata (BJP) sobre el próximo Partido de la India-Pakistán En la Copa de Asia en curso, el jefe de AIMIM, Asaduddin Owaisi, cuestionó la decisión de jugar partidos de cricket con el país rival y buscó claridad del gobierno sobre las ganancias monetarias en comparación con la pérdida de vidas humanas.

Video | Hyderabad: Jefe de Aimim Asaduddin Owaisi (@Asadowaisi), que se dirige a una reunión pública anoche, dijo: «Quiero preguntarle al Assam CM, al CM UP y a todos los que usan un lenguaje absurdo: no tienen el coraje de cancelar un partido de cricket con Pakistán, un país que … pic.twitter.com/bpt2lzsqvv – Presione Trust of India (@pti_news) 14 de septiembre de 2025

«Mi pregunta al Ministro Principal de Assam, el Ministro Principal de Uttar Pradesh, y todo es que no tienes el poder de negarse a jugar un partido de cricket contra Pakistán, que pidió la religión de nuestros 26 ciudadanos en Pahalgam y les disparó …» dijo Owaisi, hablado a los medios de comunicación.

El jefe de Aimim cuestionó al BJP si el dinero ganado a través del partido es más valioso que la vida de 26 ciudadanos que fueron asesinados en el Ataque terrorista de Pahalgam.

«Le preguntamos al Primer Ministro, cuando dijiste que la sangre y el agua no pueden fluir juntos, el diálogo y el terrorismo no pueden suceder juntos, entonces, ¿cuánto dinero obtendrá el BCCI de un partido de cricket, Rs 2000 millones de rupias, Rs 3000 millones de rupias?

La ira por la India que enfrenta Pakistán en el torneo proviene del ataque terrorista en Jammu y Cachemira Pahalgamadurante el cual 26 turistas fueron asesinados el 22 de abril por terroristas patrocinados por Pakistán. Las emociones alrededor del concurso son mixtas, y ha habido llamadas para boicotear el partido contra Pakistán.

Anteriormente, el líder del Congreso, Abhishek Dutt, criticó la participación del país en el juego y dijo que el partido debería ser cancelado.

En declaraciones a ANI, Dutt dijo que la decisión contradice la postura del gobierno de «no hay conversaciones con terror».

«Por un lado, hablas de Operación SindoorDices que no hay conversaciones con terror, ni comercio con terror. Nuestra delegación fue a países extranjeros. ¿Qué mensaje estás tratando de dar jugando un partido con Pakistán hoy? «, Preguntó.

