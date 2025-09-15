Es difícil pero ‘el cambio es bueno’

«Saturday Night Live» jefe Lorne Michaels Finalmente se ha dirigido a la gran sacudida del elenco del show del boceto antes de la temporada 51, diciendo que «el cambio es bueno».

Las últimas semanas han visto las salidas de Heidi Gardner, Devon Walker, Michael Longfellow y Emil Wakim, además de la división de por favor no destruya ya que Ben Marshall fue promovido al elenco principal, Martin Herlihy se mudó al personal de escritura y John Higgins dejó el espectáculo. El viernes entregó otro choque de último minuto, con veterinario de la serie Ego nwodim saliendo Después de que se había informado que se estaba quedando a bordo.

Mientras estaba en la alfombra roja en los Emmy el domingo, donde «SNL50» ganó el mejor especial de variedades, se le preguntó a Michaels sobre los recientes cambios de elenco de Entretenimiento esta noche.

«El programa siempre ha traído a personas de diferentes edades y diferentes generaciones y es cómo se revive», dijo Michaels. «Siempre es difícil cuando la gente se va, pero hay un momento para eso y nuestra audiencia siempre se ha mantenido relativamente joven, y más ahora con Tiktok».

Continuó: «El cambio es bueno. Las personas que estamos trayendo, estoy realmente emocionado».

En efecto, «SNL«Está agregando algunas caras nuevas, algunas de las cuales aparecieron en Tiktok, con Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska uniéndose al elenco. Otros jugadores que regresan incluyen Mikey Day, Sarah Sherman, Marcello Hernández, Andrew Dismukes, James Austin Johnson, Ashley Padilla y Jane Wickline.

Cuando se le preguntó sobre «SNL50», Michaels admitió a ET que después de planificarlo durante casi dos años, «cuando finalmente terminó, eso fue emocionante y algo así como un alivio».

«La temporada regular fue emocionante por muchas razones, pero también hubo una elección, por lo que esas tienden a ser buenos años para nosotros», agregó.