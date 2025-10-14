Es crucial reconocer patrones de estafas







Lo que comenzó como un negocio secundario terminó en un fraude cibernético masivo para un joven de 30 años. Chembur residente, que fue engañado con Rs 7,8 lakh por estafadores que realizaban un fraude laboral falso de ‘tareas de Google’. Este espacio de edición a menudo ha advertido sobre cómo los ciberdelincuentes cambian los contornos de sus estafas, tratando de sacar provecho de los acontecimientos actuales y utilizar un patrón de escalada. La escalada significa que a los objetivos se les asignan primero tareas fáciles o pequeñas. Se les dice que hagan clic en los enlaces. A veces, se les indica que completen detalles en formularios convenientes que se encuentran en un sitio web. Todo comienza de forma suave y sencilla, apenas te lleva unos minutos.

En este caso, la víctima, empleada de una empresa de crédito privada, recibió una WhatsApp mensaje el 7 de septiembre de un número desconocido que ofrece asignaciones de reseñas de restaurantes por 40 rupias por reseña. Luego compartió un enlace de Telegram para seguir comunicándose. Después de unirse a un grupo de Telegram llamado “Google Mission India 190”, aquí también hay que tener en cuenta el nombre que suena impresionante, a la víctima se le pidió que publicara reseñas y compartiera capturas de pantalla como prueba. Todo parece demasiado fácil, rápido, indoloro y rentable. Inicialmente, la víctima recibe pagos de 120 y 200 rupias. Aunque pequeñas, estas sumas parecen gratificantes para tareas tan sencillas. Esto también les convence de que el trabajo es auténtico. Pronto, como en este caso, los estafadores envían “tareas de inversión”, pidiendo a los objetivos que depositen más dinero para otras tareas. La escalada ha comenzado.

En este caso, la víctima pagó sumas importantes, pero le ordenaron que liberara más dinero con algún pretexto. Es entonces cuando la mayoría de la gente huele mal y cuando empiezan a exigir la devolución de su dinero, el estafadores quedar incomunicado. Reconozca los patrones y cuándo los estafadores comienzan a preparar la red, lanzando su cebo para atraparlo. Si es consciente, piensa y cuestiona, las estafas fracasarán.





